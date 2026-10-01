Чтобы не нарваться на штраф, каждый водитель должен четко понимать, какие участки дороги открыты для движения, а куда лучше не заезжать. Для этого нужно хорошо знать дорожные знаки и четко понимать требования ПДД.

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Насколько хорошо вы понимаете запрещающие знаки, проверьте с помощью теста. Его опубликовал Telegram-канал "За! Правилами". Согласно условиям задачи, вам нужно представить себя за рулем этого автомобиля и определить, разрешено ли вам движение в обозначенную дорожными знаками зону при условии, что вы работаете в этой зоне? Вариантов ответа всего два:

разрешено; запрещено.

Итак, наш водитель оказался на перекрестке, оборудованном двумя знаками. Первый – это знак 3.1 "Движение запрещено". А второй – это 3.43 "Опасность".

Разница между ними заключается в том, что из действия знака "Движение запрещено" существуют определенные исключения. Под него могут проезжать маршрутные транспортные средства, водители с инвалидностью и водители, перевозящие людей с инвалидностью, а также транспортные средства, обслуживающие граждан или принадлежащие гражданам, проживающим или работающим в этой зоне, а также транспортные средства, обслуживающие предприятия, расположенные в обозначенной зоне. Таким образом, если бы на этом перекрестке был только этот знак, а у нашего водителя были доказательства того, что он работает в обозначенной зоне, он мог бы продолжить движение.

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Впрочем, знак 3.43 "Опасность" не предусматривает никаких исключений для водителей. За него не имеет права заезжать даже спецтранспорт. Его действие распространяется и на пешеходов.

А значит, наш водитель не может въехать в эту зону. Правильным является второй вариант ответа.

Ранее OBOZ.UA публиковал задачу с двумя трамваями, двумя автомобилями и велосипедистом, в которой нужно было определить, кто проедет перекресток первым, а кто – последним.

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