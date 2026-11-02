Разрешено ли движение? Задача по ПДД

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Добавить в предпочитаемые источники
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Горячие темы
В какой валюте украинцы предпочитают хранить деньги в банкахНе доллары и не евро: в какой валюте украинцы предпочитают хранить деньги в банкахУкраинцам выдают по 9 тысячУкраинцам выдают по 9 тысяч: кто может получить и на что можно потратить выплатуКак узнавать о воздушной тревоге, пока не работает приложение "Тривога": разъяснение МинцифрыКак узнавать о воздушной тревоге, пока не работает приложение "Тривога": разъяснение МинцифрыЖивущие в квартирах украинцы могут приобрести замену генератораЖивущие в квартирах украинцы могут приобрести замену генератора: инструкция по расчету мощности "экофлоу"Онлайн-матч FIFAВ Украине будут судить игроков в FIFA: в чем их обвиняютВладимир Соловьев"Численность ВСУ превышает НАТО": Соловьев заявил, что Украина может захватить Венгрию, Польшу, Румынию и Молдову. ВидеоВ США разбился пассажирский самолет: все пассажиры погибли. ВидеоВ США разбился пассажирский самолет: все пассажиры погибли. ВидеоРежим тишины в оккупированных Олешках завершился: чего удалось достичьРежим тишины в оккупированных Олешках завершился: чего удалось достичь"Были определенные сигналы, но..." Зеленский прояснил ситуацию с участием в саммите G20"Были определенные сигналы, но..." Зеленский прояснил ситуацию с участием в саммите G20Иллюстрация - мужчина держит мобильный телефон и закрывает лицоОтвет не заставил себя ждать: россияне получили уведомление о "запуске ядерных боеголовок" после взлома
Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe

Разрешено ли движение? Задача по ПДД

Юлия ПотерянкоЮлия Потерянко
Time to read1 мин
9
Разрешено ли движение? Задача по ПДД
Может ли водитель повернуть на этом перекрестке направо, как и планировал. Источник: t.me/zapravilamu

Водителям на дороге выполнять повороты как вздумается мешают не только светофоры. В ПДД прописано еще несколько факторов, влияющих на то, куда и когда может повернуть автомобиль. Именно этой теме и посвящен интересный тест.

Его опубликовал Telegram-канал "За! Правилами". Перед вами перекресток, к которому подъехал черный автомобиль. Его водитель хочет повернуть направо. Внимательно изучите ситуацию, а затем скажите, разрешено ли водителю автомобиля движение в направлении стрелки, включенной в дополнительной секции светофора? Вариантов ответа здесь три:

  1. запрещено;
  2. разрешено при условии, что он уступит дорогу другим транспортным средствам;
  3. разрешено при условии, что он уступит дорогу другим транспортным средствам и пешеходам".
Читайте также
Алина МилсентАлина Милсент
2,8 т.
Лучшие хэтчбеки: какой подержанный автомобиль выбрать в 2026 году
2,8 т.
Лучшие хэтчбеки: какой подержанный автомобиль выбрать в 2026 году
Алина МилсентАлина Милсент
2,6 т.
Кто нарушит правила? Тест для водителей
2,6 т.
Кто нарушит правила? Тест для водителей
Алина МилсентАлина Милсент
3,5 т.
Лучшие автомобили для пожилых водителей: топ 10
3,5 т.
Лучшие автомобили для пожилых водителей: топ 10
Разрешено ли движение? Задача по ПДД

Разрешают ли правила водителю повернуть направо на этом перекрестке. Источник: t.me/zapravilamu

Как видим из условий задачи, перекресток, на котором оказался наш водитель, регулируемый. Сейчас на нем горит красный сигнал, но зеленая стрелка в дополнительной секции разрешает повернуть направо. Именно в эту сторону и собирается проехать водитель. Он уже включил правый сигнал поворота, что похвально – о поворотниках забывать нельзя.

Но может ли водитель черного авто сразу выполнить поворот? Ответ находим в пункте 8.7.3 действующих ПДД. Согласно ему, движение в направлении стрелки, включенной в дополнительной секции, разрешено при условии предоставления преимущества в движении другим участникам. Под другими участниками движения подразумеваются все, включая пешеходов. Именно пару пешеходов, заходящих на "зебру", мы и видим в этой задаче.

Итак, чтобы выполнить поворот направо, водитель в этой ситуации должен пропустить как автомобили, движущиеся на зеленый свет, так и пешеходов, переходящих дорогу. Правильный здесь третий вариант ответа.

Ранее OBOZ.UA публиковал задачу по ПДД, в которой нужно было определить, кто из водителей нарушит правила, остановившись, как показано на картинке.

Похожие темы
автоПДДправилатесты
facebook0

Читайте нас в Telegram и Viber или скачайте приложение

Добавить в предпочитаемые источники

OBOZ.UA работает согласно Редакционной политике. Не ведитесь на фейки!