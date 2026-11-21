Трамвайные пути нередко становятся причиной ошибок даже среди опытных водителей. Особенно когда на дороге образуется пробка, а рядом остается свободное пространство для движения. Однако Правила дорожного движения четко определяют, в каких случаях автомобили могут пользоваться трамвайными путями.

Видео дня

Предлагаем проверить свои знания на примере дорожной ситуации, изображенной на рисунке. Разрешено ли водителю зеленого автомобиля двигаться по трамвайным путям попутного направления?

Варианты ответов:

Разрешено только по трамвайным путям попутного направления. Разрешено, если не будет создано помех трамваю. Ответы 1 и 2. Запрещено.

Объяснение

Согласно пункту 11.8 ПДД Украины, движение по трамвайным путям попутного направления при определенных условиях разрешено. Однако есть важное требование: пути должны располагаться на одном уровне с проезжей частью и не быть отделенными от нее.

На изображении видим другую ситуацию. Трамвайные пути отделены от автомобильной дороги разделительной полосой. Поэтому использовать их как дополнительную полосу для движения запрещено.

РЕКЛАМА

В соответствии с пунктом 11.9 ПДД, водителям запрещается выезжать на отделенные от проезжей части трамвайные пути и разделительную полосу.

При этом не имеет значения, движется ли трамвай в попутном направлении и будет ли автомобиль создавать ему помеху. Даже если пути свободны, их нельзя использовать для объезда затора.

Итак, правильный ответ – №4. Запрещено.

Ранее OBOZ.UA публиковал тест, в котором нужно было определить, какая траектория разворота разрешена водителю красного автомобиля.

Главные истории дня