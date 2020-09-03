Зюганов заявил, что Гитлер "сжигал всякую сволочь": его слова почистили на сайте КПРФ. Видео

Лидер Коммунистической партии Российской Федерации Геннадий Зюганов заявил, что Гитлер сжигал в концлагерях "всякую сволочь".

С такой речью он выступил перед журналистами на Красной площади в Москве 3 сентября. (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Зюганов сказал, что Россия трижды прикрывала Европу, вспомнив об Орде монголов, наступлении Наполеона на Москву и зверствах Третьего рейха.

"Гитлер построил концлагеря и сжигал в печах всех подряд: и русских, и евреев, и поляков, и всю остальную сволочь", – сказал политик.

При этом на официальном сайте КПРФ в текстовой расшифровке речи Зюганова отсутствуют эти слова.

"Но мы трижды прикрывали хваленую Европу. И от Ордынского нашествия. И Наполеона здесь расколотили под Москвой в щепки. Здесь разгромили Гитлера", – сказано там. Слова о концлагерях и "остальной сволочи" отсутствуют.

Слов Зюганова о Гитлере почистили на сайте КПРФ. kprf.ru

Также убрана фраза о "сволочах" в видеозаписи, которая опубликована на канале партии в YouTube.

(Видео – Telegram Илья Ремесло)

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Лукашенко, комментируя принятие первой президентской присяги под бело-красно-белым флагом, заявил, что сейчас оппозиция использует этот атрибут вместе с портретами Адольфа Гитлера.