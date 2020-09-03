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Зюганов заявил, что Гитлер "сжигал всякую сволочь": его слова почистили на сайте КПРФ. Видео

Юрий Сергиенко
Юрий Сергиенко
Новости России
1,2 т.
Зюганов заявил, что Гитлер 'сжигал всякую сволочь'

Зюганов заявил, что Гитлер "сжигал всякую сволочь".

Лидер Коммунистической партии Российской Федерации Геннадий Зюганов заявил, что Гитлер сжигал в концлагерях "всякую сволочь".

С такой речью он выступил перед журналистами на Красной площади в Москве 3 сентября. (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Зюганов сказал, что Россия трижды прикрывала Европу, вспомнив об Орде монголов, наступлении Наполеона на Москву и зверствах Третьего рейха.

"Гитлер построил концлагеря и сжигал в печах всех подряд: и русских, и евреев, и поляков, и всю остальную сволочь", – сказал политик.

При этом на официальном сайте КПРФ в текстовой расшифровке речи Зюганова отсутствуют эти слова.

"Но мы трижды прикрывали хваленую Европу. И от Ордынского нашествия. И Наполеона здесь расколотили под Москвой в щепки. Здесь разгромили Гитлера", – сказано там. Слова о концлагерях и "остальной сволочи" отсутствуют.

Слов Зюганова о Гитлере почистили на сайте КПРФ.

Слов Зюганова о Гитлере почистили на сайте КПРФ. kprf.ru

Также убрана фраза о "сволочах" в видеозаписи, которая опубликована на канале партии в YouTube.

(Видео – Telegram Илья Ремесло)

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Лукашенко, комментируя принятие первой президентской присяги под бело-красно-белым флагом, заявил, что сейчас оппозиция использует этот атрибут вместе с портретами Адольфа Гитлера.

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РоссияМоскваГеннадий Зюганов
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