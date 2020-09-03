Зюганов заявил, что Гитлер "сжигал всякую сволочь": его слова почистили на сайте КПРФ. Видео

Зюганов заявил, что Гитлер "сжигал всякую сволочь".
Лидер Коммунистической партии Российской Федерации Геннадий Зюганов заявил, что Гитлер сжигал в концлагерях "всякую сволочь".
С такой речью он выступил перед журналистами на Красной площади в Москве 3 сентября. (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
Зюганов сказал, что Россия трижды прикрывала Европу, вспомнив об Орде монголов, наступлении Наполеона на Москву и зверствах Третьего рейха.
"Гитлер построил концлагеря и сжигал в печах всех подряд: и русских, и евреев, и поляков, и всю остальную сволочь", – сказал политик.
При этом на официальном сайте КПРФ в текстовой расшифровке речи Зюганова отсутствуют эти слова.
"Но мы трижды прикрывали хваленую Европу. И от Ордынского нашествия. И Наполеона здесь расколотили под Москвой в щепки. Здесь разгромили Гитлера", – сказано там. Слова о концлагерях и "остальной сволочи" отсутствуют.
Слов Зюганова о Гитлере почистили на сайте КПРФ. kprf.ru
Также убрана фраза о "сволочах" в видеозаписи, которая опубликована на канале партии в YouTube.
(Видео – Telegram Илья Ремесло)
Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Лукашенко, комментируя принятие первой президентской присяги под бело-красно-белым флагом, заявил, что сейчас оппозиция использует этот атрибут вместе с портретами Адольфа Гитлера.
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