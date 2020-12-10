Постороннему наблюдателю достаточно трудно понять, почему жизненные успехи бывшего зятя Владимира Путина вызывают такое общественное возбуждение, будто человек, женившийся на президентской дочери, не имеет права на какие-то несчастные акции какой-то несчастной нефтяной кампании по льготной цене. А кто же тогда имеет право, прошу прощения? Кто имеет?

Будто в советское время не было пословицы "не имей сто друзей, а женись как Аджубей" - о хрущевском зяте, главном редакторе "Известий". Да, конечно, Алексей Аджубей был блестящим человеком, настоящим профессионалом - могу это с уверенностью засвидетельствовать. Ну а если бы не был таким блестящим, допустим, а был бы просто зятем - что помешало бы ему стать главным редактором ну пускай не "Известий", а какой-нибудь "Социалистической индустрии"?

Зять следующего главы государства, Юрий Чурбанов, никакими выдающимися способностями не отличался, но стал генерал-полковником и первым заместителем министра внутренних дел СССР. "Не имей сто баранов, а женись как Чурбанов" - это уже следующая поговорка, не такая известная, ну так и Чурбанов не Аджубей и Брежнев, честно говоря, не Хрущев. Ну а времена ранней российской демократии? Один из зятьев первого российского президента Валерий Окулов, между прочим, возглавлял "Аэрофлот" и был заместителем министра транспорта. А уж другой зять, бывший глава президентской администрации Валентин Юмашев, почти Аджубей, но все же не совсем, известен всем и каждому и до сих пор числится советником президента Российской Федерации. И мне кажется, что этот человек поудачливее Кирилла Шамалова - просто никто и никогда на пушечный выстрел не приблизится ни к нему, ни к его родственникам. Это вам не путинских зятьев разоблачать. А почему? А потому что с этих людей все и началось.

Ведь что было у Алексея Аджубея и Рады Хрущевой помимо какого-нибудь распределителя, спецталонов и возможности выезжать за рубеж? Прекрасная квартира на Тверской - но кто этому сейчас позавидует? А тогда, конечно, завидовали. Тогда Михаил Восленский и Милован Джилас писали о номенклатуре, новом классе "слуг народа", подчинивших себе общество и пользующихся льготами и возможностями, о которых обычный человек и мечтать не мог. Но все это было, конечно же, неравномерное распределение убожества. Клетки в цековских домах - метраж побольше. Спецполиклиника - врач по блату. Спецпаек - красная икра и осетрина первой свежести. Государственная дача. Путевка в Болгарию. Поездка во Францию в составе правительственной делегации. Машина. Наша. В особом случае - подержанная иномарка. Господи, какая скукотища!

Поколение номенклатурщиков и чекистов перестройки с этим убожеством мириться уже не хотело, но и власти лишаться не желало. На вопрос, как управлять по-старому, но жить по-новому, был дан окончательный ответ в 2000 году, хотя, конечно же, подготовка началась раньше, гораздо раньше, при других зятьях. И вот теперь власти у сверхнового класса ничуть не меньше, чем у генеральных секретарей, а денег больше, чем у Рокфеллеров, - кто бы мог о таком мечтать? При этом не нужно заниматься бизнесом, что-то придумывать, быть каким-нибудь Гейтсом, Маском или Джобсом. Нужно просто получить должность и безнаказанно разворовывать страну под аплодисменты счастливых подданных. Ну или жениться на дочери того, кто занимает должность.

"Если денежек мало - так женись как Шамалов".