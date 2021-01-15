Зять Медведчука возглавил крупную компанию в России – СМИ

Зять украинского нардепа от "Оппозиционной платформы – За жизнь" и бизнесмена Виктора Медведчука Андрей Рюмин стал исполняющим обязанности главы крупнейшей в России энергетической компании ПАО "Россети".

Накануне совет детекторов досрочно прекратил полномочия прежнего гендиректора компании Павла Ливинского. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Отмечается, что 40-летний Андрей Рюмин с 2018 года был гендиректором "Россети Ленэнерго", где вместо него и. о. гендиректора назначили главного инженера Игоря Кузьмина.

Рюмин работал в "Объединенной энергетической компании" (с 2011 года был заместителем гендиректора, а в 2013-м стал главой). Согласно сайту "Ленэнерго", в период с 2014 по 2016 года он занимался предпринимательской деятельностью.

Андрей Рюмин "Ленэнерго"

Также известно, что в 2019 году зять Медведчука стал бизнес-партнером семьи Павла Тьо – председателя совета директоров российского застройщика Capital Group.

"Россети" – электросетевая компания РФ, объединяющая в своей структуре магистральный электросетевой комплекс, межрегиональные и региональные распределительные электросетевые компании. Государству принадлежит 88,04% в капитале компании через Росимущество.

Свадьба дочери Медведчука Ирины и Андрея Рюмина, 2006 год

Как сообщал OBOZREVATEL, политтехнолог Станислав Белковский рассказал, как украинский оппозиционный политик и кум российского президента Владимира Путина Виктор Медведчук расширяет свое влияние на Санкт-Петербург. В том числе, благодаря своему зятю Андрею Рюмину.