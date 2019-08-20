"А там - офигеть!" Стало известно об интересном увлечении Путина с чиновниками

Президент России Владимир Путин любит читать телеграм-каналы о работе и жизни российских чиновников, а потом звонит к ним и требует объяснений.

Об этом в интервью Deutsche Welle рассказал акционер "Новой газеты", бизнесмен и бывший депутат Госдумы Александр Лебедев.

Александр Лебедев DW

"Я слышал, что Путин любит читать телеграм-каналы. А там же такие интересные вещи рассказывают про чиновников в таком кратком таком режиме, офигеть. Так что в этом плане он очень продвинутый. Потом звонит чиновнику, о котором пишут, что он строит какую-то там дачу, 15 тысяч квадратных метров на Рублевке, и спрашивает: "Ну че, строишь дачу?" Так что про чиновников он узнает оттуда. Мне кажется, что Путин еще много чего интересного откроет для себя", – уверен бизнесмен.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети опубликовали скандальную аудиозапись, на которой начальница управления пресс-службы губернатора Иркутской области России грубо высказалась о жертвах наводнения.

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