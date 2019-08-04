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Зверства в Москве: силовики захватили более тысячи человек, среди них – дети

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Во время масштабной протестной акции в Москве 3 августа российские силовики задержали минимум 1001 человека.

Об этом сообщает правозащитный портал "ОВД-инфо" в Telegram. Уточняется, до данные приводятся на 14:00 воскресенья, 4 августа. Ранее сообщалось о 828 задержанных.

В свою очередь "Интерфакс" сообщает, что на акции было задержано более 50 несовершеннолетних.

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Протест в Москве 3 августа

Протест в Москве 3 августа

Фото Ильи Варламова

Пять участников митинга были госпитализированы. В настоящий момент в клинике остается один человек, состояние его удовлетворительное.

Отметим, полиция РФ оценила численность участников протеста всего в полторы тысячи человек, что, учитывая количество задержанных, не выглядит реалистически.

Зверства в Москве: силовики захватили более тысячи человек, среди них – дети

Telegram-канал "ОВД-инфо"

Напомним, перед масштабным протестом в российской столице из-за отказа регистрации оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму правоохранители оцепили весь центр города, стянув туда спецназ и вертолеты.

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Место
Россия Москва
Теги
протест митинг задержание Новости России
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Макарский Александр
Макарский Александр
Зря каструли не надели..
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voznyk ruslan
voznyk ruslan
Пара-трійка тисяч на п'ятнадцятимільйонний мегаполіс??? Багато...
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voznyk ruslan
voznyk ruslan
Евгений Зеленский, ну не пенсіонери ж там були - у них зараз сезон збору картоплі
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Евгений Зеленский
Евгений Зеленский
voznyk ruslan, из тех, кого переловили, оказалось более 130 уклонистов от армии. Повестки были вручены, придётся в армии послужить...
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Андрияшин Виктор
Андрияшин Виктор
Царь Вован один,а вас плебеев не меряно.вас он не сможет обеспечить,как тараканов.Не всем хватит место под Луной.
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Serov Oleg
Serov Oleg
Андрияшин Виктор, дурачок,ну,вот зачем ты что-то пишешь?ты,же тупой,как пробка,не выставляй себя идиотом
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