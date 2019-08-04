Зверства в Москве: силовики захватили более тысячи человек, среди них – дети

Во время масштабной протестной акции в Москве 3 августа российские силовики задержали минимум 1001 человека.

Об этом сообщает правозащитный портал "ОВД-инфо" в Telegram. Уточняется, до данные приводятся на 14:00 воскресенья, 4 августа. Ранее сообщалось о 828 задержанных.

В свою очередь "Интерфакс" сообщает, что на акции было задержано более 50 несовершеннолетних.

Протест в Москве 3 августа Фото Ильи Варламова

Пять участников митинга были госпитализированы. В настоящий момент в клинике остается один человек, состояние его удовлетворительное.

Отметим, полиция РФ оценила численность участников протеста всего в полторы тысячи человек, что, учитывая количество задержанных, не выглядит реалистически.

Telegram-канал "ОВД-инфо"

Напомним, перед масштабным протестом в российской столице из-за отказа регистрации оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму правоохранители оцепили весь центр города, стянув туда спецназ и вертолеты.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Акции протеста в Москве начались после того, как городская избирательная комиссия отказалась регистрировать кандидатами на выборы в Мосгордуму 18 независимых кандидатов, в том числе, соратников оппозиционера Алексея Навального.

В субботу, 27 июля, в Москве собрался мирный митинг. Силовики жестко разогнали участников акции: людей толкали и били дубинками, заламывали руки, тянули по асфальту.

В Совете Европы осудили Россию за массовые задержания и жестокий разгон митинга.

МИД Украины назвало Россию страной-изгоем за насилие над участниками мирного протеста.

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