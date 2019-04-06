"Зверье мое": Захарова попала в фешн-скандал и нелепо оправдалась

Официальный представитель МИД России Мария Захарова подверглась критике СМИ за слишком дорогие наряды, которыми она любит хвастаться в соцсетях.

В частности, журналисты написали, что она носит пальто за 758 тыс. рублей ($11 600 по курсу НБУ). Однако Захарова на своей странице в Facebook поспешила написать оправдательный пост с сомнительными аргументами.

"Вот они фейки родимые по весне распустились. На "Яндекс Дзен" вышла статья безымянного автора о том, что я ношу пальто за 700 тыс. рублей. Мало того, что автора нет, так и фотографии мои же в этой публикации без ссылки на мой аккаунт. Дорогой мой доброжелатель, ну нет у меня пальто за 700 тыс. рублей, сумок за 20 тыс. евро и так далее. Нет и не будет. Потому что даже если мой доход когда-нибудь позволит, то точно не позволит характер — я никогда не стану покупать ни сумки, ни одежду такой ценовой категории. Мне это кажется диким", — написала одиозная спикер МИД РФ.

СМИ пишут о дорогом гардеробе Захаровой Скриншот страницы

СМИ пишут о дорогом гардеробе Захаровой Скриншот страницы

СМИ пишут о дорогом гардеробе Захаровой Скриншот страницы

Она заверила, что нашумевшее пальто на самом деле является полушубком и якобы было куплено на выставке российских производителей "Ладья" в Москве.

"Стыдно, что отечественные средства массовой коммуникации распространяют такую ложь", — возмутилась Захарова.

Кроме того, нелепые оправдания по поводу своего гардероба она разместила в посте о командировке в Каир.

"Рубрика "Зверье мое". В Каире утро тоже началось с птичек. Может, они на мой цветочный жакет слетелись? Одежда и обувь — отечественная", — показушно подчеркнула скандальная дипломат страны-агрессора.

Мария Захарова Facebook Марии Захаровой

Мария Захарова Facebook Марии Захаровой

Ее озабоченность темой одежды с сарказмом прокомментировал украинский политтехнолог Алексей Голобуцкий. "Наконец, правда как она есть: и про "зверье" очевидно, и про лахи российского производства тем более очевидно", — написал он на своем Telegram-канале.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Захарова накликала на себя насмешки пользователей из-за нового образа. В сети обратили внимание на ее шляпу, похожую на созданную львовским дизайнером Русланом Багинским.

Перед 8 Марта спикер МИД РФ похвасталась видео с пьяными танцами и песнями в стенах министерства. На одном из роликов "правая рука" Лаврова поет итальянскую песню о партизанах "Белла чао".

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