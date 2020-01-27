Зубы выбиты: в России у подростка во рту взорвался вейп

Подросток из города Аткарск Саратовской области России получил серьезные травмы в результате взрыва прямо во рту электронной сигареты.

В результате 17-летнему парню выбило зубы. Об инциденте, который произошел 25 января, сообщает "Версия-Саратов".

По словам медиков областного Минздраве, юношу доставили в хирургическое отделение районной больницы в очень тяжелом состоянии.

В России у подростка во рту взорвалась электронная сигарета

"Пострадавший сам обратился в райбольницу. Молодой человек 2003 года рождения пришел в хирургию с травмой лица. Были проведены все необходимые диагностические мероприятия, помощь ему оказана", – сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что после юношу направили в Саратов для продолжения лечения.

При этом местная администрация Аткарского района немедленно организовала проверку по факту травмирования местного жителя.

"Мы проводим проверку по ситуации. Хотя в районе нет проблем с использованием несовершеннолетними электронных сигарет", – заявил глава района Виктор Елин.

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