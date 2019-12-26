Зря замахнулись: в Китае унизили Россию из-за рухнувшего истребителя Су-57

Истребитель Су-57, который Россия и некоторые страны мира относят к пятому поколению, в публикации на китайском портале Sohu объявили истребителем поколения 4+++.

В заметке на сайте отметили, что крушение самолета в Хабаровском крае, которое произошло в декабре, затормозит планы развития Су-57. Об этом сообщает Lenta.ru.

Истребитель Су-57 РИА Новости

Кроме того, в публикации иронично отметили, что за успешное катапультирование пилота из кабины истребителя Россия должна поблагодарить Индию, имеющую богатый опыт подобных инцидентах. Также упоминается, что некоторое время Дели сотрудничал с Москвой в программе Fifth Generation Fighter Aircraft (FGFA), предполагающей создание на основе Су-57 первого индийского истребителя пятого поколения.

"Этот год действительно плохой для России. Во-первых, авианосец загорелся, и подводная лодка затонула. Теперь разбился даже драгоценный испытательный образец. Можно только сказать, что русским нужно работать усерднее, чтобы их не оставили позади другие страны мира", — говорится на сайте.

Причины неудач с Су-57 в Поднебесной видят в недостаточном финансировании и использовании некачественных комплектующих.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в России самолет Sukhoi Superjet 100 компании "Аэрофлот" не смог вылететь из Челябинска в Москву из-за проблем с двигателем. ЧП с горе-лайнером, на борту которого находилось 79 пассажиров, произошло утром 20 декабря.

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