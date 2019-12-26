Главная Новости
26 декабря • обновлено в 04:52
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости России

Зря замахнулись: в Китае унизили Россию из-за рухнувшего истребителя Су-57

1.3т
Читать материал на украинском

Истребитель Су-57, который Россия и некоторые страны мира относят к пятому поколению, в публикации на китайском портале Sohu объявили истребителем поколения 4+++.

В заметке на сайте отметили, что крушение самолета в Хабаровском крае, которое произошло в декабре, затормозит планы развития Су-57. Об этом сообщает Lenta.ru.

Истребитель Су-57

Истребитель Су-57

РИА Новости

Кроме того, в публикации иронично отметили, что за успешное катапультирование пилота из кабины истребителя Россия должна поблагодарить Индию, имеющую богатый опыт подобных инцидентах. Также упоминается, что некоторое время Дели сотрудничал с Москвой в программе Fifth Generation Fighter Aircraft (FGFA), предполагающей создание на основе Су-57 первого индийского истребителя пятого поколения.

Новости
Не смог взлететь: в России произошло новое ЧП с горе-самолетом

"Этот год действительно плохой для России. Во-первых, авианосец загорелся, и подводная лодка затонула. Теперь разбился даже драгоценный испытательный образец. Можно только сказать, что русским нужно работать усерднее, чтобы их не оставили позади другие страны мира", — говорится на сайте.

Причины неудач с Су-57 в Поднебесной видят в недостаточном финансировании и использовании некачественных комплектующих.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в России самолет Sukhoi Superjet 100 компании "Аэрофлот" не смог вылететь из Челябинска в Москву из-за проблем с двигателем. ЧП с горе-лайнером, на борту которого находилось 79 пассажиров, произошло утром 20 декабря.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Карина Бондаренко
Тег
самолет
Поделиться в Facebook
3
Комментарии
0
2
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Pavlov Dmitry
Pavlov Dmitry
В следующей статье Кетай нам расскажет об успехах Украины в строительстве истребителей пятого поколения. Пока вроде ни одного неудачного полета не было.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Шапиро Жeнька
Шапиро Жeнька
"Китае унизили Россию", Скорее, ослушавшись, Украина унизила США, продав авиазавод китайцами.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
ХОЗЯИН хОХЛОВ
ХОЗЯИН хОХЛОВ
Вислоухие обозмены, как всегда, надергали фраз из китайской публикации, которая составлена на основе слухов и домыслов и показывает что автор, мягко говоря "не в теме". (Китайский рагуль наверное)))
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0

Новости Росии

Топ-публикации

Топ-блоги