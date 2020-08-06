Потерявший в суде память Ефремов прикапывает "беспамятством" свою репутацию.

Тактика, придуманная его адвокатом, глубоко порочна и безнравственна, и, уверен, не принесёт оправдательного вердикта, потому что Пашаев говорит неправду, утверждая, что у него есть неопровержимые улики невиновности подсудимого: имел бы - предъявил бы следствию, и Ефремову не пришлось бы теперь защищаться отсылкой на алкогольное помутнение рассудка – ни к чему было бы.

Зря Ефремов так себя и сочувствующих ему людей унижает.

Признайся в суде чистосердечно, как уже сделал однажды на предварительном следствии, да покайся, наверняка, с учётом личности и заслуг, получил бы условный срок - лет 10, но условный.

Может, конечно, в Кремле закроют глаза на человеческую слабость и также условным сроком ограничатся, но осадок и душок от "провала памяти" никуда не денется.