Знаменитая атомная ракета, о которой Путин показывал мультик и которая взорвалась на старте, засыпав радиацией большую площадь Архангельской области, взялась не сама по себе, а имела концептуальных предшественников, пусть и в несколько других областях. Судя по тому, что рассказал Путин, ядерная силовая установка должна была обеспечить не ограниченую временем возможность полета, что теоретически, позволяло нанести удар с самого неожиданного направления.
Однако, судя по тем подвигам, которые совершали некоторые изделия с такой же самой возможностью, если бы такая ракета была запущена и действительно где-то долго летала, то это была бы самодостаточная катастрофа даже без учета того, что там была бы какая-то боеголовка. С теми кривыми руками, которые делают подобные игрушки, ракета жила бы своей жизнью и последствия ее запуска были бы просто непредсказуемыми.
С начала 70-х годов прошлого столетия и фактически до развала совка осуществлялась программа строительства крупных атомных крейсеров проекта 1144 "Орлан" или "Киров". Корабли строили в Ленинграде на судостроительной верфи "Балтийский завод". Считалось, что именно эти корабли будут противостоять американским авианесущим ударным группам и как раз для этой цели они оснащались спаренной ядерной силовой установкой, позволявшей кораблю находиться в море достаточно долго, следуя параллельным курсом за АУГ.
На самом деле, необходимость строительства именно таких кораблей была вызвана тем, что совок так и не смог создать полноценного авианосца и уже тем более – оснастить его соответствующей авиагруппой. Те кастрированные поделки, которые гордо называли "вертолетоносцами" или "авианесущими крейсерами", были блеклой имитацией американских авианосцев и просто не могли исполнять даже части функций, ради которых авианосцы строились.
И тогда было решено, что противостоять этой угрозе можно другими средствами – атомными подлодками и чистыми крейсерами типа Кирова. Ядерная силовая установка должна была уравнять шансы авианосца и крейсера, в плане автономности. Но дело в том, что в составе АУГ только сам авианосец имеет ядерную силовую установку, а эскорт состоящий из крейсеров и эсминцев, никто ядерными установками не оснащал, зато Штаты могли обеспечить надлежащую логистику всей группе, в частности – своевременную дозаправку топливом кораблей сопровождения.
Совок не мог обеспечить даже логистики, а потому – крейсера класса Киров и уж тем более – уродцы типа квази-авианосцев изначально проектировались по принципу "все свое ношу с собой", поскольку обеспечивать постоянной логистикой в океане, было нечем. Поэтому сама идея создания таких кораблей была актом отчаяния, в бессильной попытке противопоставить что-то американскому господству в океане.
В итоге, серия строилась без особого энтузиазма, поскольку те, кто понимал суть этой программы, улавливали ее бесполезность в самой концепции, а раз так, то стали возникать идеи иного использования строящихся кораблей. Наверное, в какой-то момент в эту игру вмешались спецслужбы и потому один из запланированных к постройке крейсеров был перепроектирован в нечто совсем необычное и уж точно, никем до этого не строившееся. В общем, было решено оставить корпус корабля вместе с его силовой установкой и ходовой частью, а все остальное – перепланировать для других целей, которые вполне могли утилизировать всю ту электроэнергию, которую вырабатывали реакторы.
Как бы там ни было, но конторские перехватили один из корпусов строящегося крейсера и решили создать на его базе корабль радио-электронной разведки невиданных масштабов и невиданной же автономности. Они посчитали, что вместительный корпус и очень мощная силовая установка позволят нафаршировать его новейшей электроникой и различными радарами, которые по определению, требуют очень большой мощности. Ну и плюс к тому, речь идет о самом начале 80-х, и надо понимать, что вся электроника была ламповой и потому действительно жрала прорву электроэнергии.
Задумка была такой. Поскольку ядерная силовая установка дает огромный запас хода, то для максимальной автономности, достаточно загрузить туда большое количество продуктов и всего самого необходимого, включая видеомагнитофоны с порнухой, и такое судно может находиться в тех местах, где американцы испытывают свое новейшее вооружение, в том числе и ракетное, а мощнейшая аппаратура будет фиксировать все, что будет происходить вокруг.
В итоге получился просто невероятных размеров корабль-шпион ССВ-33 "Урал" с полным водоизмещением 35 200 тонн. Он стал единственным кораблем серии 1941 "Титан". Просто ради сравнения, во время Второй Мировой Войны большая часть авианосцев имела примерно такое водоизмещение. И в самом деле, даже габариты этого шпиона были выдающимися: длина 265 метров, ширина 30 метров и высота 70 метров. Экипаж монстра составлял 1000 человек.
В 1983 году он вышел из Балтийского моря и отправился к месту своего базирования – порту Владивосток. За два месяца океанского перехода экипаж обнаружил, что на заводе его собирали специалисты особо крупных масштабов и потому все это время пришлось потратить на ремонт различных систем и оборудования. Ничего толком не работало или вернее, работало не так, как должно было. Где-то в середине перехода моряки обнаружили, что на борту нет крыс. Вообще нет. Это стало намеком на то, что реакторы работают в каком-то особенном, антикрысном режиме. Самим морякам это не добавило радости, но название "Чернобыль" им еще ничего не говорило, как не воспринималось намеком и время "полшестого".
Боевое крещение Урал принял в районе базы ВМФ совка во вьетнамском порту Камрань. Тогда была поднята тревога по поводу того, что неизвестные боевые пловцы пытаются приблизиться к борту судна, с неизвестной целью. Говорят, что фейерверк был знатный. В море полетели десятки гранат и в конце концов, они поразили противника. Боевые черепахи неизвестного супостата были уничтожены и больше не пытались атаковать сверхсекретный артефакт.
Но, с горем пополам, Урал таки добрался до Владивостока, где его должен был ждать специальный причал. Но его не оказалось. Вернее, он, конечно был, но по документам. Его приняли в эксплуатацию и даже, по флотской традиции, разбили о него трехлитровую бутыль самогона, но по факту причал существовал только в первом приближении, в виде контра или наброска, ну а самогон употребили другим способом, без боя стеклотары.
В общем, Урал поставили на якорную стоянку и стали готовить к первому походу к атоллу Кваджиленд, в Тихом океане, где американцы испытывали элементы той самой СОИ. Но для такого похода надо было, чтобы все основные системы работали в штатном режиме, а такого не было и близко. И тут выяснилась еще одна уникальная и не имеющая аналогов способность этой посудины.
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