Намедни, президент России Владимир Путин, в ходе, так называемого международного форума "Российская энергетическая неделя-2019" сделал весьма неоднозначное, и во многом спорное заявление. А именно, он заявил, что, дословно: “валовой внутренний продукт (ВВП) Украины рухнул в связи с утратой российского рынка”, а так же подчеркнул: “Страна оказалась в очень тяжелом состоянии. Я сейчас не готов приводить цифры, но уровень ВВП он не просто упал, он рухнул за предыдущие годы” и “ Я даже не знаю, что там осталось”.

Что же, разного рода площадки, называемые международными, остаются главной платформой для проецирования лично Путиным фейков из разряда ТОП. Почему фейков? Да пожалуй, потому, что Украина, оказавшаяся под ударом России в 2014 году, и вправду получила неожиданный хук по своей экономике, но, даже не смотря на войну, смогла справиться с трудностями и сейчас демонстрирует показатели роста, которым стоит завидовать самой же РФ. А, что же до РФ, то она на своих реваншистских амбициях как раз потеряла триллионы долларов! Но, обо всем по порядку.

Новости Преступление против России

Для начала я бы хотел привести динамику роста ВВП Украины за последние несколько лет.

2011 — +5,466 %

2012 — +0,239 %

2013 — -0,027 %

2014 — -6,553 %

2015 — -9,773 %

2016 — +2.441 %

2017 — +2,525%

2018 — +3,291 %

2019 — +2,709 % (прогноз около +3%)

Как мы можем видеть, при пророссийском президенте Януковиче экономика с весьма завидного и роста стала уходить в пессимистичное пике, а в период вторжения России в Украину и вовсе обрушилось. И это, как по мне, и младенцу понятное явление, обусловленное не только потерей производственных мощностей на части Донбасса и в Крыму, но и серьезными затратами выделяемыми на ведение боевых действий. Тем не менее, с 2016 года ВВП Украины демонстрирует стабильный и весьма позитивный рост.

Кстати, Путин в своей бредовой речи отметил, что в составе СССР у Украины все было “прекрасно”. В данном контексте хотелось бы напомнить, что в составе СССР ВВП Украины был, например, в 1987 году, $64 млрд, в то время как даже в наиболее кризисный 2015-й ВВП составил $91,03 млрд.

Но, идем дальше и дальше интереснее, ведь речь пойдет о России. А в России с ВВП картина следующая:

2010 — + 4,5%

2011 — + 4,3%

2012 — + 3,7%

2013 — + 1,8%

2014 — + 0,7%

2015 — – 3,7% (в апреле 2019 г. Росстат снизил оценку падения ВВП до – 2,3%)

2016 — – 0,2% (в декабре 2018 г. показатель изменён на + 0,3%)

2017 — + 1,5% (в декабре 2018 г. показатель улучшен до 1,6%)

2018 — + 2,3% (по ряду независимых источников не превысил 1,7%)

За 6 мес. 2019 — + 0,7% (ожидается не более 1% по итогам 2019)

Но, это всё проценты, которые простому, среднестатистическому россиянину, увлекающемуся в обеденный перерыв смакованием боярки и просмотром балета не понятны. А что до абсолютных значений в денежном выражении?

А тут все просто, ВВП РФ в 2011 составил $2,044 трлн, в 2012 — $2,202 трлн, в 2013 – $2,289 трлн, а с 2014 начался спад – $2,056 трлн, в 2015 уже шоковый $1,363 трлн, в 2016 – $1,282, в 2017 – $1, 578, в 2018 – $1, 630 трлн, а в 2019 ожидается около $1,610 трлн.

То есть, при стабильном с 2011 ежегодном приросте ВВП РФ в пределах $70 млрд — $140 млрд и без вторжения России в Украину, в 2018 году ВВП России мог бы превысить $3 трлн!

Вместо этого, Россия потеряла $4,3 триллионов! И это я говорю о $4,3 трлн без учета ежегодного прироста и ожидаемом ВВП в 2018 в пределах $3 трлн. Я говорю исключительно о потерях с пикового 2013 года, когда Россия ещё сохраняла здравомыслие не разворачивать реваншистскую экспансию.

А потому, речь Владимира Путина на международном форуме "Российская энергетическая неделя-2019" для меня прозвучала не столько как речь автократа или диктатора, а как бессвязный бред старого маразматика. Возможно, так оно и есть. Но этой речи внемли тысячи и миллионы, что удручает больше, чем сам факт её лживости.

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