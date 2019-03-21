|Новости России
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
футболки с логотипом Obozrevatel Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Блоги - Новости России

Злой одессит
Злой одессит
Украинский блогерВсе статьи автора

Транзит российского газа через Украину: РФ сделает себе только хуже

1.5т

Намедни российские СМИ с упоением цитировали заявление главы “Нафтогаза” Андрея Коболева, сделанное в ходе интервью изданию “РБК-Украина”, суть которого заключалась в том, что “Газпром” официально уведомляет своих партнеров в ЕС о прекращении транзита российского газа через ГТС Украины с 1 января 2020 года.

Напомню, что ранее “Газпром” неоднократно акцентировал внимание на убыточности транзита через Украину и о выгоде маршрутов “Ямал - Европа”, “Северный поток-1” и “Северный поток - 2”, который “Газпром” обещает достроить к концу этого года.

Что же, на тему газа я писал довольно много материалов и, в принципе, то, что напишу ниже, для многих моих постоянных читателей не будет новостью.

Новости
"Антихрист" родится в России

Во-первых, в прошлом году транзит газа из России в ЕС через ГТС Украины составил 86,7 млрд м³. Экспорт же российского газа в страны ЕС в общем объёме по всем газопроводам составил 196,8 млрд м³. То есть, Украина обеспечила транспортировку 43% российского газа в Европу.

Во-вторых, если РФ откажется от услуг ГТС Украины в 2019 году, кто будет её газ транспортировать в ЕС в 2020-м? Газопровод “Северный поток - 2”, который пока ещё не построен? А даже если его строительство и завершат в 2019-м (что очень даже сомнительно) то необходимо учитывать период тестирования системы, устранение неполадок, а первоначальный запуск осуществлять с минимальных объемов.

В-третьих, “Северный поток-2” до сих находится в подвешенном состоянии. Поскольку власти Дании настойчиво затягивают процесс с выдачей разрешения на его строительство в своих территориальных водах. Эта задержка тормозит процесс строительства, а если разрешение не будет получено, газопроводу придется менять маршрут, что чревато очередным сдвигом сроков и финансовыми затратами.

Новости
Украинцы подложат Кремлю свинью

В четвертых, не забываем о “Третьем энергопакете”, согласно которому РФ не сможет экспортировать газ по своему газопроводу более 50% от максимального объема. То есть, не более 27,5 млрд м³ в год.

И вот теперь скажите, кто себе на самом деле простреливает ногу? Украина, которая, да, лишится $3 млрд, но сможет их компенсировать через суды с того же “Газпрома”, или “Газпром”, который лишается возможности поставки в 2020 году минимум 80-90 млрд м³ (и более)? Ведь, ещё раз напоминаю, даже если “СП-2” и будет построен до конца 2019, он не заработает в 2020. Его ближайший старт можно будет осуществить не ранее 2021-го и то, на минимальных мощностях. А между тем, 80 млрд м³ по нынешним ценам на рынке ЕС это ни много ни мало, а около $16 млрд.

Новости
Новости Крымнаша. Будущего просто нет

То есть, грубо говоря, убытки “Газпрома” могут в 2020-м составить более $20 млрд. И не просто убытки. Европа, лишившись настолько серьезного объема газа, вынуждена будет экстренно искать ему замену. И кто таковым окажется? США? Катар?

Кто бы это ни был, но если этот игрок, или даже – игроки, зайдет/зайдут на рынок ЕС, то эта ниша для России уже будет потеряна. А потому, кто “на зло маме морозит уши” вопрос с более чем очевидным ответом.

С другой стороны, до конца этого года у “Газпрома” есть все шансы одуматься, по крайней мере, Украине-то торопиться некуда. А вот ежегодно дешевеющей монополии, погрязшей в долгах, следовало бы.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Злой одесситЗлой одессит
Место
Россия
Тег
Газпром
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
0
3
Смешно
5
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Белый господин
Белый господин
Такое ощущение, что в Газпроме считать не умеют, а этот хер с горы, как минимум, помощник руководителя Газпром-экспорта. Во-первых, Газпром не подтвердил утверждения вашего Коболева. Во-вторых наверняка ведутся переговоры с получателями газа. Формируют альтернативные маршруты доставки газа, проводят переговоры, согласовывают изменения цен. Никто не будет рубить по-живому. У нас майдаунов уже давно нет.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Volovik Oleg
Volovik Oleg
Россия напоминает человека , который согласен сжечь собственный дом , для того чтобы в соседа загорелся курятник .
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Блоги / мнения