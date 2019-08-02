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Злой одессит
Злой одессит
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Сезон санкций против России открыт. Будет горячо

2.6т

США ввели новые санкции против России, продолжив открытие жаркого сезона.

В США открылся сезон санкций против России

О том, что в отношении России в Белом доме готовится неприятный сюрприз, было понятно хотя бы потому, что в среду президент США Дональд Трамп позвонил президенту РФ Владимиру Путину. В пресс-службе Кремля сообщили, что разговор касался Сибири, и Дональд Трамп предлагал свою поддержку в решении данной проблемы. Но, откровенно говоря, этот нарратив был, буквально притянут СМИ за уши, дабы не сообщать о том, что Трамп лишь оповестил кремлевского хоккеиста о введении нового пакета санкций.

И вот, издание Politico уже вещает о том, что в овальном кабинете подписан второй пакет санкций против РФ по делу об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери.

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Напомню, что первые пакет санкций по делу Скрипаля запрещал экспорт в Россию товаров двойного назначения, связанных с национальной безопасностью.

Какие именно санкции введены во втором пакете, пока судить сложно, но известно, что должны быть выбраны одни из следующих: блокирование международной финансовой помощи; запрет кредитования банками США российских государственных органов (инвестиции в госдолг); понижение статуса двусторонних отношений; запрет на экспорт товаров из США в РФ и на импорт в США из РФ; запрет прямого воздушного сообщения с США российским государственным авиаперевозчикам.

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И вот знаете, что бы из этих 6 мер не было бы выбрано Трампом в качестве ограничительных мер – все прекрасно смотрится в контексте очередной отправки страны-изгоя в позорное стойло. А потому, ожидаем публикации официального документа и запасаемся поп-корном. Ведь судя по всему, в США открыт сезон санкций. Ведь буквально намедни ограничения коснулись “Северного потока - 2”, а в стенах Капитолия сейчас находится “Закон о финансировании национальной обороны” в котором размещена поправка, подразумевающая санкции в отношении российского госдолга.

Горячий август начался!

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Автор
Злой одессит Злой одессит
Тема
Санкции против России
Место
Россия
Источник
Источник: uc.od.ua
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Чабан Сергей
Чабан Сергей
Трамп очень лояльно относится к рашке, пускай посерьезнее санкции вводят!
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Сухецький Андрій
Сухецький Андрій
Полезных санкций побольше!:) Так чтоб искандеры и тополя уржались в усмерть:)))))
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Zadrotovich Vaysil
Zadrotovich Vaysil
Ivanov Igor, Та да одни пшики, то пенсионный возраст, то курс в 2 раза завалился, то налогов подкинут, никак пенсионные доплаты не разморозят, по тыще в месяц обещали а дали рублей по 200-300, вообще не работают санкции )
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Ivanov Igor
Ivanov Igor
Сухецький Андрій, Ага. Опять много шуму и пшик на выходе.
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