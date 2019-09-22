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22 сентября • обновлено в 18:06
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Злой одессит
Злой одессит
Украинский блогер Все статьи автора

Санкции во благо: демографический коллапс в России

1.1т

В этом году в Росси рождаемость обвалилась до показателя, который в последний раз фиксировался в 1999 году.

И это, в какой-то степени символично, ведь именно в 1999-м на передовую политической арены стали выводить “молодого и перспективного” Вову Путина, который в будущем на вооружение своей популистской риторики взял и подъем демографии в России. Но, обо всё по порядку.

Так, в виду экономического спада в России, ставшего следствием введения санкций и, соответственно, падения благосостояния населения, наблюдается и демографический спад, комом набирающийся от года к году.

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Не смотря на то. что в бюджет РФ заложили 4 трлн рублей, направленных на стимуляцию демографии, в России на 1 женщину пришлось 0,66 детей, что является худшим показателем за последние 20 лет. С января по июль 2019 года число родившихся в РФ сократилось дополнительно на 68,5 тысячи или 7,4%, естественная убыль населения увеличилась 20% до 209,7 тысячи человек.

Рожать в стране с неопределенным будущем и нестабильной экономической и финансовой ситуацией явно никто не планирует, а потому спад в последующие года будет только увеличиваться. В свою очередь, падает и миграция из стран СНГ в Россию. Если раньше рост населения держался в немалой степени на приезжих с видом на ПМЖ, то теперь из России, ещё вчерашние репатрианты, с большим желанием уезжают.

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В итоге, по состоянию на 2019 год 69 субъектов федерации из 85 считаются вымирающими.

Что тут ещё можно сказать? Отличное подведение итогов для 20-летнего правления Путина. Ведь и вправду при его руководстве страна была буквально в шаге, чтобы стать полноправным участником в круге цивилизованного сообщества, но реваншистские амбиции и недоимперский ген проявили себя. А потому, возвращение в палеолит и депрессивные 80-е не за горами.

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Россия
Тег
Новости России
Источник
Источник: ЖЖ Злого одессита
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