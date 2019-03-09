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Злой одессит
Злой одессит
Украинский блогерВсе статьи автора

Русская "чумка" косит европейские банки

16т

Не успел я вчера поразмышлять на тему болезненности европейской банковской системы, подхватившей вирус “русского мира” и отмывавшей сотни миллиардов, как приходится вновь поднимать эту тему. А все потому, что в отмывании российских денег заподозрен очередной европейский банк, на этот раз – это ING Groep NV.

ING Groep NV является не просто крупнейшей финансовой группой в Нидерландах, но и входит в ТОП мировых конгломератов.

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Справедливости ради стоит напомнить, что в 2012 этот конгломерат имел опыт выплаты штрафа размером в $600 млн за нарушение санкций против Ирана и Кубы. Тогда через финансовые учреждения ING Groep NV были проведены транзакции в Иран и Кубу суммой на $1,6 млрд.

А буквально в конце пошлого года было замято разбирательство прокуратуры Нидерландов относительно коррупционных схем и отмывания средств, осуществлявшихся банком ING, путем выплаты штрафа государству в размере 775 млн евро.

Собственно, как говорится, никогда такого не было и вот опять! Только на этот раз банком заинтересовалась не прокуратура Нидерландов, а проект по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), который уже подмял под каток своего расследования Deutsche Bank, Swedbank, Danske Bank A/S, Raiffeisen Bank International AG.

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Что же, наблюдаем теперь как на фоне развития следственных действий, капитализация и стоимость акций ING Groep NV будут пробивать одно историческое дно за другим. Но, главное, с нетерпением ожидаем раскрытия новых участников этой преинтереснейшей схемы, которые так же окажутся явно не из числа периферийных финансовых учреждений.

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Злой одесситЗлой одессит
Место
Россия
Источник
Источник:ЖЖ Злого одессита
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ivanov vlad
ivanov vlad
сцарь хуйло к чему притронется - все в говно превращается.... Такая вот заГАДочная кацапская душа - может только нагадить. Есть и обратный эффект - все кто к кацапскому притронутся - все также в говно превращаются! А, по-сему, стройте заборы и копайте рвы, если хотите остаться людьми. Скотный Двор расея превращается в Скотомогильтник - не будь равнодушным, помоги ей в этом!!!)
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Шматок Сергій
Шматок Сергій
Povalyaev Vladimir, у этого глиста-вши снова истерика... дурик, колоться надо, кислыми щами в пятку, штырить-колбасит сильнее, нарики Приамурья советуют
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Шматок Сергій
Шматок Сергій
Прищепа Валентин, Вы идиот? своими спамами позорите адекватных украинцев.
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