Не успел я вчера поразмышлять на тему болезненности европейской банковской системы, подхватившей вирус “русского мира” и отмывавшей сотни миллиардов, как приходится вновь поднимать эту тему. А все потому, что в отмывании российских денег заподозрен очередной европейский банк, на этот раз – это ING Groep NV.

ING Groep NV является не просто крупнейшей финансовой группой в Нидерландах, но и входит в ТОП мировых конгломератов.

Справедливости ради стоит напомнить, что в 2012 этот конгломерат имел опыт выплаты штрафа размером в $600 млн за нарушение санкций против Ирана и Кубы. Тогда через финансовые учреждения ING Groep NV были проведены транзакции в Иран и Кубу суммой на $1,6 млрд.

А буквально в конце пошлого года было замято разбирательство прокуратуры Нидерландов относительно коррупционных схем и отмывания средств, осуществлявшихся банком ING, путем выплаты штрафа государству в размере 775 млн евро.

Собственно, как говорится, никогда такого не было и вот опять! Только на этот раз банком заинтересовалась не прокуратура Нидерландов, а проект по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), который уже подмял под каток своего расследования Deutsche Bank, Swedbank, Danske Bank A/S, Raiffeisen Bank International AG.

Что же, наблюдаем теперь как на фоне развития следственных действий, капитализация и стоимость акций ING Groep NV будут пробивать одно историческое дно за другим. Но, главное, с нетерпением ожидаем раскрытия новых участников этой преинтереснейшей схемы, которые так же окажутся явно не из числа периферийных финансовых учреждений.

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