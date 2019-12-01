Жуткое ДТП с автобусом в России: выяснился скандальный факт

В Забайкалье (Россия) владелец пассажирского автобуса, который упал с моста в замерзшую реку, вероятно, не застраховал свою ответственность в качестве пассажирского перевозчика.

Как пишет "Интерфакс" со ссылкой за источник, автобус с госномером М7940Н75 не содержится в базе данных Национального союза страховщиков ответственности. В таком случае вся ответственность за возмещение ущерба пострадавшим ложится на плечи перевозчика. Автобус принадлежит индивидуальному предпринимателю, за его рулем сидел нанятый водитель, который погиб в результате аварии.

Согласно российскому закону о страховании ответственности перевозчиков, выплаты в случае смерти пассажира установлены на уровне 2,25 млн рублей (около 35 тыс. долларов – ред.), выплаты за причинение вреда здоровью – не более 2 млн рублей (30 тыс. долларов). При отсутствии договора страхования ответственность по выплатам ложится на перевозчика.

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Как собщал OBOZREVATEL, 1 декабря в Забайкальском крае РФ автобус с 43 пассажирами и водителем рухнул с моста на лед реки. Предварительно, погибло 19 человек, двое из них – дети. Возможной причиной ДТП называют лопнувшее колесо. Водитель не справился с управлением и вылетел с моста.

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