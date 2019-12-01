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1 декабря • обновлено в 22:11
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Жуткое ДТП с автобусом в России: выяснился скандальный факт

6.7т
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В Забайкалье (Россия) владелец пассажирского автобуса, который упал с моста в замерзшую реку, вероятно, не застраховал свою ответственность в качестве пассажирского перевозчика.

Как пишет "Интерфакс" со ссылкой за источник, автобус с госномером М7940Н75 не содержится в базе данных Национального союза страховщиков ответственности. В таком случае вся ответственность за возмещение ущерба пострадавшим ложится на плечи перевозчика. Автобус принадлежит индивидуальному предпринимателю, за его рулем сидел нанятый водитель, который погиб в результате аварии.

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Согласно российскому закону о страховании ответственности перевозчиков, выплаты в случае смерти пассажира установлены на уровне 2,25 млн рублей (около 35 тыс. долларов – ред.), выплаты за причинение вреда здоровью – не более 2 млн рублей (30 тыс. долларов). При отсутствии договора страхования ответственность по выплатам ложится на перевозчика.

Жуткое ДТП с автобусом в России: выяснился скандальный факт

t.me/SIL0VIKI

Как собщал OBOZREVATEL, 1 декабря в Забайкальском крае РФ автобус с 43 пассажирами и водителем рухнул с моста на лед реки. Предварительно, погибло 19 человек, двое из них – дети. Возможной причиной ДТП называют лопнувшее колесо. Водитель не справился с управлением и вылетел с моста.

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Место
Россия Чита
Тег
ДТП
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Руденко Вован
Руденко Вован
Наверно все любили Путина.
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Архипов Михаил
Архипов Михаил
Вот эти,уж точно в Украину воевать не приедут...
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Куралесов Вася
Куралесов Вася
воооо, я же говорил-"расейское разпизд..во" и жадность...нахрена страховать? это ж лишнее бабло? положу ка на карман....
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