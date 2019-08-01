Журналисты разоблачили заоблачные богатства любовницы Шойгу

Любовница министра обороны России Сергея Шойгу Елена Шебунова после начала романа стала обладательницей миллиардного состояния и огромного особняка на Рублевке.

Деньги женщина заработала через полупрозрачные фирмы или фирмы-"прокладки" на контрактах с МЧС и Минобороны РФ, сообщается в расследовании The Insider.

Известно, что в 1999 году (в 26 лет) Шебунова устроилась на работу в ГУП "Пищевик", подведомственный МЧС. Эта фирма занимается доставкой питания и входит в авиаотряд министерства.

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Сергей Шойгу КОНТ

Елена Шебунова The Insider

Женщина работала стюардессой на одном из лайнеров, где и познакомилась с Шойгу. 6 марта 2001 года у нее родился сын Данила Сергеевич, отцом которого, вероятно, является российский министр.

The Insider

"Однако, в официальной биографии чиновника этого нет, он признает лишь детей от своей жены Ирины, с которой живет в браке со студенческих лет и имеет двух дочерей, одна из которых – Ксения – в 18 лет купила два участка на Рублевке стоимостью около $9 млн", – отметили журналисты.

"Бросается в глаза некоторое внешнее сходство Данилы и Сергея Шойгу", – добавили они.

Данила (слева) The Insider

Данила The Insider

В материале подчеркивается, что отношения Елены Шебуновой и Сергея Шойгу изданию подтвердили два источника в структурах, близких к МЧС. По их данным, их любовная связь продолжалась до 2017 года.

Известно, что Данила Шебунов в 2018 году выпустился из спортшколы ЦСКА. Он играет в футбол на позиции нападающего и заявлен в качестве игрока молодежного состава тульского "Арсенала" – команды российской премьер-лиги. Спонсорами клуба являются государственные оборонные предприятия.

Данила The Insider

"После рождения первого ребенка, Данилы, дела Елены Шебуновой пошли в гору. Это можно понять хотя бы посмотрев на то, какие автомобили она покупает. Если до появления Данилы она ездила на ВАЗ 21083 и старенькой Honda, то почти сразу после купила Mercedes-Benz и золотистый Lexus RX 330", – обратили внимание расследователи.

Также женщина являлась владелицей BMW i3, Toyota Land Cruiser и других дорогих авто. Последним любовница Шойгу купила Mercedes-Benz GLS 350D 4МАТIС, рыночная цена которого составляет около 6 млн рублей (2,38 млн гривен).

Одна из машин любовницы главы Минобороны РФ The Insider

Главным приобретением Шебуновой журналисты назвали гигантское поместье в элитном поселке Жуковка стоимостью 1,5 млрд рублей (около 600 млн гривен), по соседству с олигархами Ротенбергами.

Поместье Шебуновой The Insider

В красной рамке – участок Шебуновой, в желтой – Ахметовой, в синей – владения Ротенбергов The Insider

Кроме того, женщина стала владелицей дорогого ресторана на Минской улице в российской столице Москве.

Дорогой ресторан Шебуновой The Insider

The Insider добавляет, что структуры, в руководство которых официально входила Шебунова, заработали миллиарды рублей на строительстве военных городков, а ее бизнес-партнеры занимаются поставкой питания в войска и шитьем военной формы.

Связанные с Шебуновой подрядчики также поставляли для нужд Минобороны вещевое имущество, многие контракты при этом заключались на нерыночных условиях без проведения конкурса.

В общей сложности, по подсчетам журналистов, связанные с Шебуновой фирмы выручили на сделках с Минобороны и МЧС РФ как минимум 6,5 миллиарда рублей.

Как писал OBOZREVATEL, недавно российский политолог Александр Морозов назвал Сергея Шойгу преемником президента России Владимира Путина. В списке предполагаемых кандидатов на высшую должность в РФ также 6 других чиновников.

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