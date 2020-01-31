Журналисты рассекретили, кто стоит за самым масштабным фашистским интернет-форумом в РФ

Фашистский интернет-форум IronMarch.org ("Железный марш"), сотрудничающий с международными националистическими организациями, создал москвич узбекского происхождения Алишер Мухитдинов.

Как сообщает российская служба "BBC", он закрыл площадку в 2017 году, после чего исчез.

Форум "Железный марш" создал человек, известный как Александр Славрос. Его участники хотели перейти от терроризма к ядерному апокалипсису. Некоторые сейчас сидят за убийства и экстремизм.

Александр Славрос был идеологом: записывал подкасты, снимал видеоролики, писал философские эссе и новеллы. Они публиковались на сайте Slavros.org, который был зарегистрирован в 2011 году на имя Алишера Мухитдинова. Под ником Alexander Slavros он также регистрировался в англоязычных сервисах, где публиковал самодельные плакаты против ЛГБТ, либералов и троцкистов.

Алишер Мухитдинов ВВС

Сам Мухитдинов родился во влиятельной узбекской семье. Учился на факультете психологии МГУ, потом перевелся на факультет политологии, но был отчислен из-за пропуска экзамена по истории. Позже учился на факультете политологии МГИМО.

Однокурсница Мухитдинова Евгения Акулина назвала его дружелюбным, эрудированным, ненавязчивым.

"Я категорически не поддерживаю подобные взгляды, но его позицию всегда слушала с интересом, за ней стояли знания", – сказала она.

По словам бывшего однокурсника парня, он называл себя "метанационалистом".

"...смуглая кожа, не совсем русское лицо. Очевидно, что никакого отношения к российским нацистам он иметь не мог. И в то, что американцы называют white ethnostate [государство только для белых], Алишера бы тупо не взяли. Он это прекрасно понимал, поэтому придумал собственную идеологию".

Бывшие однокурсники вспоминают, что Мухитдинов носил только черное – тактический комбинезон с 15-ю карманам, "как у Вассермана". Он также изредка из "патриотических соображений" надевал деловой костюм от московской фабрики "Большевичка". Славрос писал на форуме, что покупает "милитари", потому что "эта одежда функциональна, и из уважения к предкам-военным".

ВВС

В конце нулевых Славрос участвовал в митинге ультраконсервативного движения "Народный собор" против гей-парада в Москве. Позже опубликовал 100-страничный манифест "Движения русской железной молодежи". Славрос провозгласил себя "абсолютным властителем" движения, участники которого делились на "витязей", "воителей" и "воевод". Они обязаны были носить форму, а женщины — косоворотки и юбки в пол.

Бывший участник "Железного марша" рассказал, что изначально форум не был таким уж фашистским. Они хотели перевернуть "культуру политкорректности": "Это было пристанище для людей, которые не могли высказываться в других местах".

Последнее сообщение на форуме было опубликовано в ноябре 2017 года. После этого сайт и форум исчезли, как и издаваемый мужчиной журнал Rope Culture.

"BBC" отмечает, что площадки находились на разных хостингах, вероятно, их удалил сам создатель. Не исключено, что форум исчез из-за хакерской атаки. В 2019 году в сети появились данные 1200 аккаунтов, зарегистрированных на нем.

Сейчас Мухитдинов живет на юго-западе Москвы в трехкомнатной квартире и не находится в розыске. Корреспонденту удалось дозвониться до мужчины, однако разговорить он отказался.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Риме было найдено послание будущим поколениям от главы фашистской Италии Бенито Муссолини.

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