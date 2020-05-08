Президент России Владимир Путин находится в максимальной изоляции, ни с кем не общается и не проводит публичных встреч.

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Об этом в интервью "Фактам" рассказал корреспондент УНИАН в Москве Роман Цимбалюк. По его словам, вероятнее всего российский лидер находится в своей резиденции, из-за чего возникло выражение "сидит в бункере".

"Путинский "бункер" – это все-таки вещь абстрактная. Разумеется, Путин сейчас ни с кем не общается и не проводит публичных встреч. С большой долей вероятности можно полагать, что он живет в своей резиденции в Ново-Огарево в максимальной изоляции, чтобы никто случайно не принес ему эту коронавирусную заразу. Поэтому и возникло выражение "сидит в бункере". Наверняка в настоящий бункер он спустится в случае, если Россия затеет ядерную войну с Соединенными Штатами. А пока – гуляет один между березками", – отметил журналист.

Цимбалюк отметил, что ему раз удалось побывать в этой резиденции. Это произошло во времена, когда украинские представители еще приезжали на переговоры в Россию.

"Там вокруг очень высокий забор, несколько колец охраны, прекрасный парк, дом, то есть все, чтобы жить и работать, не покидая территорию", – подчеркнул журналист.

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