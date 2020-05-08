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8 мая • обновлено в 19:53
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Журналист раскрыл вероятное местоположение Путина: "заперся в бункере"

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Президент России Владимир Путин находится в максимальной изоляции, ни с кем не общается и не проводит публичных встреч.

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Об этом в интервью "Фактам" рассказал корреспондент УНИАН в Москве Роман Цимбалюк. По его словам, вероятнее всего российский лидер находится в своей резиденции, из-за чего возникло выражение "сидит в бункере".

Путин "заперся в бункере": журналист раскрыл вероятное местоположение лидера РФ

"Путинский "бункер" – это все-таки вещь абстрактная. Разумеется, Путин сейчас ни с кем не общается и не проводит публичных встреч. С большой долей вероятности можно полагать, что он живет в своей резиденции в Ново-Огарево в максимальной изоляции, чтобы никто случайно не принес ему эту коронавирусную заразу. Поэтому и возникло выражение "сидит в бункере". Наверняка в настоящий бункер он спустится в случае, если Россия затеет ядерную войну с Соединенными Штатами. А пока – гуляет один между березками", – отметил журналист.

Цимбалюк отметил, что ему раз удалось побывать в этой резиденции. Это произошло во времена, когда украинские представители еще приезжали на переговоры в Россию.

"Там вокруг очень высокий забор, несколько колец охраны, прекрасный парк, дом, то есть все, чтобы жить и работать, не покидая территорию", – подчеркнул журналист.

Как сообщал OBOZREVATEL, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заговорил после слухов о его болезни и "смерти". Он направил устное послание главе Китая Си Цзиньпину, которое касалось пандемии коронавируса COVID-19.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Юрий Сергиенко
Тема
Коронавирус
Персоны
Роман Цимбалюк Владимир Путин
Место
Россия
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Кристина Cтефанова
Кристина Cтефанова
Путин в СВОЕЙ резиденции сидит, а чего цимба во ВРАЖЕСКОЙ Москве забыл? Вонючими тряпками на родину не выгонишь. Обжился, детей родил. За счёт украинских дураков, которым он в уши ccыт :-)
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Когда усраинский гадюшник идёт ко дну ,нажо искать перемогу вот очередной высер писает мажоров
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