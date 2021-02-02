Журналист раскрыл правду о видео из "дворца Путина"

Марина Лисничук Новости России 10:21, 2.02.2021 Обновлено: 10:23, 2.02.2021

Заместитель главного редактора российского интернет-издания Mash, которое первым показало изнутри "дворец Путина" в Геленджике, опровергнув кадры из расследования Алексея Навального, уволился с работы.

По словам Сергея Титова, в подготовке материалов об особняке все решали не журналисты, а "люди в костюмах". Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Мужчина не уточнил, о ком именно идет речь, но высказался о них нецензурно. Помимо этого, работу в издании сравнил со временами Советского Союза.

Напомним, что Mash стало первым СМИ, опубликовавшим кадры из "дворца Путина". Внутри здания побывал сам главред издания Максим Иксанов, заявив, что попасть на объект ему помог некий представитель технического надзора. Иксанов снял кадры, судя по которым, дворец еще только строится, а его комнаты, в отличие от показанного в фильме Навального, представляют собой бетонные коробки без облицовки.

Позже канал "Россия 1" назвал дворец "недостроенным апарт-отелем", а бизнесмен Аркадий Ротенберг дал интервью Mash, в котором объявил себя владельцем указанного здания.

Пост Сергея Титова
Telegram-канал titov's burden
Скриншот
Telegram-канал titov's burden

Как сообщал OBOZREVATEL, российские пропагандисты убеждены, что фильм-расследование оппозиционера Навального о дворце главы РФ Владимира Путина снимали в Германии якобы на деньги США.

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