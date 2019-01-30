"Жри! Жри быстрее!" В школе России учительница угодила в скандал из-за "пыток" над ребенком

В Смоленске (Россия) в школе №17 между учительницей и второклассником произошел конфликт, в ходе которого она расцарапала мальчику лицо и повредила ухо.

Мать восьмилетнего ребенка сообщила, что он не всегда съедает полную порцию и одну котлету забирает с собой. Однако учительница не знала о такой договоренности с поваром, передает Readovka.

Когда классная руководительница увидела в руках своего ученика пакетик с едой, она схватила его за ухо и заставила тут же съесть.

"При всех детях, прямо в столовой около 11-12 утра она схватила за ухо моего сына и кричала: "Жри! Жри тут и быстрее!" — рассказала мама мальчика.

По ее словам, это уже не первый инцидент, когда учительница выражает агрессию в адрес школьника.

Администрация учебного заведения пока никак не комментировала случившееся. Мальчика же перевели в другой класс.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России детский омбудсмен заявил, что школьники во время уроков теряют сознание от голода. В сети считают, что в этом виновато правительство и президент РФ Владимир Путин.

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