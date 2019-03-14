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"Ж*пы котов рисует": в сети показали, как Путина готовят к выступлениям. Фото

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В сети заметили, что перед публичными мероприятиями президенту России Владимиру Путину тщательно готовят речь, выделяя главное на листах жирным шрифтом.

Соответствующее фото появилось в Telegram-канале "ПУЛ N3". Лидер РФ попал в кадр с текстом выступления на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.

"Пользуясь случаем можно посмотреть, как оформляется речь Путина на мероприятиях: листы в формате А5, 16 кегль, интонационные места выделены полужирным", – написал автор.

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Владимир Путин

Владимир Путин

ПУЛ N3

Отмечается, что российский президент не только пользуется заготовкой, но и делает пометки ответных реплик на обратной стороне.

Однако, как видно на других кадрах, отображает на бумаге во время мероприятий он совершенно другие, непонятные вещи. Так, на странице "Главный либерал" в Twitter появилось фото, на котором Путин рисовал на съезде "каляки-маляки".

"Ж*пы котов рисует": в сети показали, как Путина готовят к выступлениям. Фото

Twitter Главный либерал

"Смешно было бы проанализировать каракули пациента", "Китайский учит", "Он еще и ж*пы котов рисует. Повезло нам с гарантом. Талантище", – сыронизировали в комментариях.

"Ж*пы котов рисует": в сети показали, как Путина готовят к выступлениям. Фото
"Ж*пы котов рисует": в сети показали, как Путина готовят к выступлениям. Фото
"Ж*пы котов рисует": в сети показали, как Путина готовят к выступлениям. Фото

Обратили также внимание и на обручальное кольцо на пальце у Путина. "Когда он жениться успел?", "А что за колечко, он что, женат?" – отреагировали пользователи.

"Ж*пы котов рисует": в сети показали, как Путина готовят к выступлениям. Фото

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Путин опозорился перед предпринимателями, пытаясь процитировать отрывок из басни Ивана Крылова "Кукушка и петух".

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Персона
Владимир Путин
Место
Россия
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Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
карлик -лилипут обосцаный
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Севченко Николай
Севченко Николай
Колечко на пальце, потому что женат его двойник.
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