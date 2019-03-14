"Ж*пы котов рисует": в сети показали, как Путина готовят к выступлениям. Фото

В сети заметили, что перед публичными мероприятиями президенту России Владимиру Путину тщательно готовят речь, выделяя главное на листах жирным шрифтом.

Соответствующее фото появилось в Telegram-канале "ПУЛ N3". Лидер РФ попал в кадр с текстом выступления на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.

"Пользуясь случаем можно посмотреть, как оформляется речь Путина на мероприятиях: листы в формате А5, 16 кегль, интонационные места выделены полужирным", – написал автор.

Владимир Путин ПУЛ N3

Отмечается, что российский президент не только пользуется заготовкой, но и делает пометки ответных реплик на обратной стороне.

Однако, как видно на других кадрах, отображает на бумаге во время мероприятий он совершенно другие, непонятные вещи. Так, на странице "Главный либерал" в Twitter появилось фото, на котором Путин рисовал на съезде "каляки-маляки".

Twitter Главный либерал

"Смешно было бы проанализировать каракули пациента", "Китайский учит", "Он еще и ж*пы котов рисует. Повезло нам с гарантом. Талантище", – сыронизировали в комментариях.

Обратили также внимание и на обручальное кольцо на пальце у Путина. "Когда он жениться успел?", "А что за колечко, он что, женат?" – отреагировали пользователи.

Путин не только читает, он ещё и писать умеет ✍️ pic.twitter.com/q7rLeLoWS8 — Главный Либерал (@ChiefLiberal) 14 марта 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Путин опозорился перед предпринимателями, пытаясь процитировать отрывок из басни Ивана Крылова "Кукушка и петух".

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