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''Живых не ждем'': медики сделали жуткое заявление о взрыве в Магнитогорске

5.4тЧитать материал на украинском

Медики в Магнитогорске, где обрушился 31 декабря подъезд жилого дома, не думают, что к ним поступит кто-то живой.

Такое заявление сделал главный врач третьей горбольницы Михаил Щербаков в разговоре с "Верстов.Инфо", уточнив, что все, кто поступил, получили травмы различной степени тяжести.

"Критическое время оказания помощи заканчивается, поэтому не думаем, что еще кто-то живой к нам поступит", – сделал прогноз Щербаков.

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В свою очередь, главврач детской больницы Марина Шеметова рассказала, что жизни ребенка – мальчика 2005 года рождения, ничего не угрожает.

''Живых не ждем'': медики сделали жуткое заявление о взрыве в Магнитогорске

"Делаются все необходимые медмероприятия. Он помещен в реанимацию, но это исключительно на всякий случай. Его состояние не оценивается как тяжелое, мама к нему допущена, он в сознании, его жизни ничего не угрожает", – рассказала Шеметова.

Как сообщал OBOZREVATEL, взрыв в Магнитогорске унес жизни минимум трех человек. По официальной версии, причиной послужил бытовой газ.

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Место
РоссияМагнитогорск
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Коваленко Николай
Коваленко Николай
А визитку Яроша не нашли?
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Я кацап пресмыкаюсь пред хохлом
Я кацап пресмыкаюсь пред хохлом
Отличные события у кацапожопых! Это вам за украинских моряков! Все кацы - скот пидарашенский!
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