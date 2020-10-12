Жителей Сочи напугало нашествие больших пауков-волков

В Сочи жители и гости города встревожились из-за нашествия в дома и квартиры пауков-волков.

Об этом сообщила "Российская газета". Ученые заявили, что они не представляют опасности.

Ученый-энтомолог, сотрудник Кавказского заповедника Алексей Бибин объяснил, что "нашествие" пауков связано с теплой зимой и жарким летом.

"У пауков-волков только название грозное. На самом деле их называют так, потому что они не плетут паутину, а догоняют свою добычу. И опасны они только для мух и комаров", – сказал Бибин.

Руководитель секции экологии Сочинского отделения Русского географического общества Юлия Набережная отметила, что речь не идет об аномалии.

Пауки сейчас могут активнее заползать в дома из-за того, что на улице становится прохладнее.

В Telegram-канале "Сочи сейчас" сообщили, что создания довольно большие: брюшко диаметром от 3 до 5 сантиметров, размах лап до 7 сантиметров.

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