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Гарри Каспаров
Гарри Каспаров
Российский оппозиционер, 13-й чемпион мира по шахматамВсе статьи автора

Жить россиянам становится трудно. Страна скатывается в мракобесие

6.1т

Россияне наконец-то понимают, что именно им приходится платить за путинские авантюры

Истоки проблем в России с нарастанием напряженности, связанные с тем, что эта схема начала давать сбой. И вот эти западные санкции начинают не так угрожать, как подрывать этот сложившейся консенсус. Денег на все не хватает. Для того, чтобы поддерживать внутриэлитный мир, своих ближайших подельников, Путин должен забирать средства из социальной сферы. И россияне наконец-то понимают, что именно им приходится платить за путинские авантюры. Это много чего объясняет связанное с Крымом. Да, хорошо было взять Крым, ведь мы становимся крутыми, выглядим сильнее и подымаемся с колен. Это как способ стать богаче. Но вдруг до населения доходит, что конфронтация с Западом бьет по нашему уровню жизни. А на это никто не согласен.

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Наконец-то Запад понял: Путин - враг! Договариваться с ним не о чем

Путинская непотопляемость была следствием общего экономического благополучия. Ну, да, потеряли какие-то гражданские свободы, конфронтация с Западом – но это было где-то далеко. А сегодня все эти, казалось бы, далекие события, какие-то там форумы, политические баталии начинают приходить в дом каждого россиянина. Силовой блок власти и бюрократия в целом разрослись настолько ужасно, что уже не могут не влезать в частную жизнь. Если раньше между властью и обществом была довольно четкая граница, что мы не лезем в вашу частную жизнь, а вы не лезьте в политику, то теперь она начала размываться. В частную жизнь влезают по всем вопросам, откровенно залезая людям в карман и ограничивая социальные выплаты. Жить обычным россиянам становится трудно. Страна скатывается в откровенную архаику, мракобесие, и это тоже, мне кажется, отторгается людьми.

Жить россиянам становится трудно. Страна скатывается в мракобесие

Совершенно очевидно, те точки, которые образовывают консенсус, как идеологически, так и социально-экономически, просто размываются. Роль Путина уменьшается, он перестает выполнять роль гаранта, который позволял этой системе функционировать. Это означает, что процесс изнутри будет нарастать и во многом из-за того, что Путин потерял возможность гарантировать необходимый экономический потенциал.

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Когда-то система отличалась повышенной гибкостью, а сейчас она ее теряет. Действия Путина носят более прямолинейный характер. Соответственно это будет проводить только к ухудшению ситуации. А по последним опросам, выборам и реакции людей мы видим, что никто не готов жертвовать собственным благополучием и собственной спокойной жизнью ради каких-то эфемерных имперских амбиций.

Мол, хорошо, конечно, чтобы империя расширялась, если нам при этом будет лучше.

Но не наоборот.

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Гарри КаспаровГарри Каспаров
Темы
Санкции против РоссииАннексия Крыма
Персона
Владимир Путин
Место
Россия
Теги
РоссияНовости России
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Малахов Егор
Малахов Егор
Как только кто то написал правду про кацапов...тут же кацапьйо всей шоблой валят на ресурс говнобульбуляторствовать...мочеразбрызгиваться..калобросаться....жопупоказывать...дули крутить....В общем по этим показателям можно смело утверждать шо падлы казлаухие нервничают и истерят...И это хорошо товарищи...значит правда на кацапов действует как красная тряпка.И особенно харашо шо кацапьо это очень плохо переносит...
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Марченко Юра
Марченко Юра
Россия забрала Крым и заберет Донбасс не за территорий ,а за русских людей живущих там и ненавидящих ваш майдан и вас украинцев,за то что с вашего согласия по ним стреляли ВСУ и убивали их детей их и разрушили их дома и семьи
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Fox Allen
Fox Allen
Марченко Юра, что же мешало России это сделать? Ведь согласись, пять лет русские люди вынуждены прятать балалайки с косоворотками под кроватью - а это геноцид. Стонут, стонут под игом ненавистной хунты, ломают себе язык тщательно выговаривая слово "паляниця" вместо такого мелодичного "булка хлеба", а Россия никак не идет их освобождать и признавать себе равными. Вот объясни, почему такая в мире творится несправедливость?
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Трамп Парамп
Трамп Парамп
Ныне жить хорошо и сытно разве что грантоедам типа каспарова- рассказал кому -нибудь,что Путин плохой и отвалили из госдепа еды и баксов трошечки. Но видимо,мучает шахматиста ностальгия по РФ-беспокоится о народе!
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Малахов Егор
Малахов Егор
Трамп Парамп, https://www.youtube.com/watch?v=aI31I0iAM1w&ab_channel=%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD
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Малахов Егор
Малахов Егор
Трамп Парамп, Вам казлаухим.... бояра не дает трезво раскрыть запухшие глазоньки на истину....На расеи мёд да шикалат...канфетки бараночки.....???? ---- Прогнозы российского правительства о том, что доходы населения вернутся к росту после трех лет беспрерывного падения, в этом году могут не оправдаться. Об этом в четверг заявил глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин, выступая на заседании комитета ГосДумы по финансовым рынкам. «Ожидалось, что в этом году у нас будет положительный рост (экономики) и будет наблюдаться рост реальных доходов населения, — сказал Кудрин депутатам. — Но сейчас мы видим риски, что они будут нулевыми или даже отрицательными». В 2019-м году улучшений также ждать не стоит, считает глава СП: скажутся девальвация рубля и новые изъятия в бюджет. «И перенос курса на цены, и повышение НДС, и повышение акцизов на бензин, и риски роста цен на бензин — это будет влиять на стимулы для инвестиций в части сдерживания таких инвестиций, и реальные доходы населения», — цитирует Кудрина РИА Новости. Напомним, реальные располагаемые доходы населения РФ — то есть сумма за вычетом инфляции и всех обязательных платежей, — возобновили падение в августе (на 0,9%). В сентябре спад ускорился до 1,5% и стал рекордным с июля прошлого года. В результате уровень жизни пробил «дно» кризиса, которое Росстат фиксировал в декабре. Так, доходы сентября-2018 оказались на 1,5% ниже показателя за сентябрь 2017 года, который в свою очередь был на 0,9% меньше цифры за сентябрь 2016-го. В сентябре 16-го россияне оказались на 2,5% беднее, чем в том же месяце 2015-го, когда их доходы упали на 4,7% по сравнению с 2014-м. В следующем году «затянуть пояса» придется еще на 2%, прогнозирует главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова. Настолько, по ее оценке, сократится потребление из-за повышения НДС и пенсионного возраста. В сумме эти две реформы заберут из кошельков 800 млрд рублей, подсчитала Орлова: на 500 млрд рублей подорожают продукты и товары, а 300 млрд — недополучат люди, которые могли бы выйти на пенсию. Источник: https://ghall.com.ua/2018/11/08/rossiyanam-predskazali-dalnejshee-padenie-urovnya-zhizni/.......................................................................................................
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