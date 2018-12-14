Россияне наконец-то понимают, что именно им приходится платить за путинские авантюры

Истоки проблем в России с нарастанием напряженности, связанные с тем, что эта схема начала давать сбой. И вот эти западные санкции начинают не так угрожать, как подрывать этот сложившейся консенсус. Денег на все не хватает. Для того, чтобы поддерживать внутриэлитный мир, своих ближайших подельников, Путин должен забирать средства из социальной сферы. И россияне наконец-то понимают, что именно им приходится платить за путинские авантюры. Это много чего объясняет связанное с Крымом. Да, хорошо было взять Крым, ведь мы становимся крутыми, выглядим сильнее и подымаемся с колен. Это как способ стать богаче. Но вдруг до населения доходит, что конфронтация с Западом бьет по нашему уровню жизни. А на это никто не согласен.

Путинская непотопляемость была следствием общего экономического благополучия. Ну, да, потеряли какие-то гражданские свободы, конфронтация с Западом – но это было где-то далеко. А сегодня все эти, казалось бы, далекие события, какие-то там форумы, политические баталии начинают приходить в дом каждого россиянина. Силовой блок власти и бюрократия в целом разрослись настолько ужасно, что уже не могут не влезать в частную жизнь. Если раньше между властью и обществом была довольно четкая граница, что мы не лезем в вашу частную жизнь, а вы не лезьте в политику, то теперь она начала размываться. В частную жизнь влезают по всем вопросам, откровенно залезая людям в карман и ограничивая социальные выплаты. Жить обычным россиянам становится трудно. Страна скатывается в откровенную архаику, мракобесие, и это тоже, мне кажется, отторгается людьми.

Совершенно очевидно, те точки, которые образовывают консенсус, как идеологически, так и социально-экономически, просто размываются. Роль Путина уменьшается, он перестает выполнять роль гаранта, который позволял этой системе функционировать. Это означает, что процесс изнутри будет нарастать и во многом из-за того, что Путин потерял возможность гарантировать необходимый экономический потенциал.

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Когда-то система отличалась повышенной гибкостью, а сейчас она ее теряет. Действия Путина носят более прямолинейный характер. Соответственно это будет проводить только к ухудшению ситуации. А по последним опросам, выборам и реакции людей мы видим, что никто не готов жертвовать собственным благополучием и собственной спокойной жизнью ради каких-то эфемерных имперских амбиций.

Мол, хорошо, конечно, чтобы империя расширялась, если нам при этом будет лучше.

Но не наоборот.

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