Жириновский заявил, что с США "пора заканчивать" в ближайшие десятилетия. Видео

Лидер Либерально-демократической партии России Владимир Жириновский считает, что США перестанут существовать как государство через 15-20 лет.

Выступая перед журналистами 22 сентября, политик заявил, что США – это "страна-барахолка", "страна-черкизон" и "с ее существованием пора заканчивать" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

По мнению Жириновского, у президента Дональда Трампа "нет более мощной ракеты, чем в России".

"Никакой ракеты более мощной, чем у нас, у Трампа нет. Вообще ничего нет. Страна-барахолка, страна-"черкизон", которой осталось жить максимум 15-20 лет. К моему столетию этого государства не будет. Это будет подарок, когда объявят, что исчезло, расформировано государство США. Его больше нету", – сказал Жириновский.

Лидер ЛДПР убежден, что в будущем там останутся мексиканцы или канадцы, но не американцы.

"С США пора заканчивать уже в ближайшие десятилетия", – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце августа Владимир Жириновский предсказывал, что Александр Лукашенко будет президентом независимой Беларуси год или два, а затем страна должна попроситься в состав России.