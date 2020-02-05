Жириновский предложил написать радостную песную о победе к 9 Мая

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил дать государственный заказ на написание к 9 мая "позитивной и оптимистичной песни о победе".

На пленарном заседании Госдумы РФ 5 февраля политик заявил, что России не хватает "песен о выживших", передают РИА "Новости".

Владимир Жириновский РИА "Новости"

"На что жалуются ветераны войны? Вот каждый раз прием 9 мая, много песен, они все про смерть. Вы можете понять, что мы живы? Мы, рядовые, и маршалы, и генералы, с той войны вернулись. Мы живы, а все песни про умерших, про погибших", – сказал Жириновский.

Он предложил дать государственный заказ на "песню победы". "У нас же есть сегодня хорошие поэты и музыка, чтобы была песнь Победы. Новая песнь, чтобы она была радостная, с оптимизмом. Чтобы им (ветеранам) хотелось улыбаться под эту песню... “Вставай, страна огромная”. Мы что, улыбаться будем под эту песню?.. Нужна новая песня", – убежден политик.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2019 году на 9 мая в России для детей устроили абсурдную акцию – производители детских карнавальных костюмов заполонили интернет рекламой нарядов под военную форму времен Второй мировой войны.

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