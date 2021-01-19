Жириновский заявил, что мог бы выиграть президентские выборы в Украине

Лидер российской Либерально-демократической партии (ЛДПР) Владимир Жириновский заявил, что мог бы выиграть выборы и стать президентом Украины.

По его словам в эфире телеканала "Россия 1", за него "проголосовали бы и русские, и украинцы", пишет РИА Новости. Одиозный политик также вспомнил о российской вакцине от коронавируса.

Украине предлагали российский препарат от коронавируса "даже бесплатно", однако украинцы отказались, посетовал Жириновский.

Кроме того, глава ЛДПР заявил, что "нельзя людей насильно заставлять учить чужой язык", прокомментировав вступление в действие ст. 30 Закона Украины о языке – об обязательном использовании государственного языка в сфере обслуживания.

"Так делали большевики с 20-го по 40й. Чем закончилось все? Советская власть рухнула в Украине и у нас", – сказал он.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что Жириновского будут заочно судить в Киеве по статье о финансировании терроризма. Делом займется Шевченковский районный суд столицы. Также фигурантами дела стали еще два члена ЛДПР: замглавы фракции в Госдуме Алексей Диденко и и.о. главы Хабаровского края Михаил Дегтярев.

Подготовительное заседание было назначено на 19 января, однако не состоялось из-за неявки стороны защиты.