Жириновский в Москве устроил раздачу денег "инвалидам и холопам": вопиющее видео

В России одиозный политик, глава партии ЛДПР Владимир Жириновский раздал деньги прохожим в центре Москвы.

Видео с данным инцидентом опубликовали в Twitter. На записи показано, что российский депутат стоит в окружении людей и раздает банкноты.

"Дети, инвалиды, кто еще? Сироты, крепостные, холопы", – говорит Жириновский, раздавая деньги. Голос за кадром командует толпой: "Взяли – отходите".

Пресс-служба партии отмечает, что Жириновский был в Москве на Манежной площади. Там он общался с горожанами и якобы раздавал подарки.

"Снега сильного нет, зато я здесь – вместо Деда Мороза", – говорил Жириновский. Он также добавил, что "все должны получать подарки, гулять на свежем воздухе и обязательно улыбаться".

При этом в сети разгневались на данную выходку Жириновского, называя его "щедрость" позором и унижением.

"Позорище", "Жириновский раздает свою пятисекундную зарплату. Апофеоз щедрости", "Барин! Подайте Христа ради. Барин подал и холоп давай лбом о землю: "Спасибо, барин. Храни вас бог", "Докатились", "Какое унижение!", "Надо было ему морду набить, а эти все хавают", "Стыд", "Раздает то, что он же у всех и украл", – негодовали в сети.

Жириновский раздает деньги "крепостным и холопам" на Красной площади pic.twitter.com/Bmh4PxJpVL — Лента.ру (@lentaruofficial) 6 січня 2020 р.

Как сообщал OBOZREVATEL, российский политик Владимир Жириновский едва не сорвал эфир кремлевским пропагандистам из-за очередного приступа антиукраинского маразма.

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