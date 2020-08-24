Жириновский предложил Беларуси войти в состав России, а Лукашенко сделать вице-премьером

Лидер Либерально-демократической партии России (ЛДПР) предложил сценарий с вхождением Беларуси в состав РФ.

Как написал он в Telegram, Беларусь может войти в состав России в качестве шести областей.

При этом Жириновский предлагает сделать Александра Лукашенко вице-премьером РФ по сельскому хозяйству.

"В противном случае его ждет судьба Пиночета", – отметил лидер ЛДПР.

По его словам, Россия вынуждена "выбирать из двух зол".

"Лукашенко надоел белорусам. Но прозападная оппозиция еще хуже. Они против России, уже говорят на английском и вывешивают флаги ЕС. Поэтому России выгодно сохранить Лукашенко, но только в новом качестве", – добавил Жириновский.

Скрин Telegram

Как сообщал OBOZREVATEL, член Координационного совета оппозиции Беларуси Виталий Рымашевский заявил, что вновь избранная власть страны не должна занимать антироссийскую позицию, а также ставить вопрос о ликвидации двух военных баз России.