"Жириновский и Киселев себя узнали": профессор отреагировал на громкий скандале вокруг русского языка

Российский политик Владимир Жириновский и пропагандист Дмитрий Киселев узнали себя в выражении о "убогом и клоачном русском языке".

Так в интервью OBOZREVATEL российский профессор филологии Гасан Гусейнов прокомментировал недавний скандал в РФ относительно его выражения о русском языке. По его словам, бурная реакция путинских активистов дорогого стоит, а он получил неожиданное профессиональное удовлетворение.

Напомним, что 29 октября Гусейнов в своем Facebook написал, что "в Москве, с сотнями тысяч украинцев и татар, кыргызов и узбеков, китайцев и немцев, невозможно найти ничего на других языках, кроме того убогого клоачного русского". Этот пост взорвал все российское информационное пространство, профессора обвинили в русофобии и требовали публичных извинений.

Владимир Жириновский Антикор

"В целом я очень доволен, что многие герои моего поста тут же узнали себя и откликнулись, и Жириновский, и Киселев, решивший, что я спьяну все это написал, и Соловьев, и Кашин, и литераторы вроде Лукьяненко и Прилепина. Я получил неожиданное профессиональное удовлетворение. 30 лет описываю и изучаю язык этих людей, их речевой этос. И они узнали себя. Это дорогого стоит", – отметил он.

По словам Гусейнова, после скандала его поддержали многие студенты и коллеги, но некоторые также увидели во нем выходца из Баку, который должен вернуться "в свой аул".

"Вполне конкретные люди писали, что я должен вернуться к своим "овцам". Один человек из Ташкента даже предлагал мне поменяться с ним квартирами, ведь я, по его словам, просто "чуркистанская свинья". А он, как русский, переедет к себе на историческую родину. Хотя его историческая родина как раз Ташкент", – подытожил профессор.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российский профессор филологических наук Гасан Гусейнов объяснил отсутсвие украиноязычных школ в России и школ с языками других нацменьшин.

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