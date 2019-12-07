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7 декабря • обновлено в 14:10
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"Жириновский и Киселев себя узнали": профессор отреагировал на громкий скандале вокруг русского языка

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Российский политик Владимир Жириновский и пропагандист Дмитрий Киселев узнали себя в выражении о "убогом и клоачном русском языке".

Так в интервью OBOZREVATEL российский профессор филологии Гасан Гусейнов прокомментировал недавний скандал в РФ относительно его выражения о русском языке. По его словам, бурная реакция путинских активистов дорогого стоит, а он получил неожиданное профессиональное удовлетворение.

Напомним, что 29 октября Гусейнов в своем Facebook написал, что "в Москве, с сотнями тысяч украинцев и татар, кыргызов и узбеков, китайцев и немцев, невозможно найти ничего на других языках, кроме того убогого клоачного русского". Этот пост взорвал все российское информационное пространство, профессора обвинили в русофобии и требовали публичных извинений.

Владимир Жириновский

Владимир Жириновский

Антикор

"В целом я очень доволен, что многие герои моего поста тут же узнали себя и откликнулись, и Жириновский, и Киселев, решивший, что я спьяну все это написал, и Соловьев, и Кашин, и литераторы вроде Лукьяненко и Прилепина. Я получил неожиданное профессиональное удовлетворение. 30 лет описываю и изучаю язык этих людей, их речевой этос. И они узнали себя. Это дорогого стоит", – отметил он.

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По словам Гусейнова, после скандала его поддержали многие студенты и коллеги, но некоторые также увидели во нем выходца из Баку, который должен вернуться "в свой аул".

"Вполне конкретные люди писали, что я должен вернуться к своим "овцам". Один человек из Ташкента даже предлагал мне поменяться с ним квартирами, ведь я, по его словам, просто "чуркистанская свинья". А он, как русский, переедет к себе на историческую родину. Хотя его историческая родина как раз Ташкент", – подытожил профессор.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российский профессор филологических наук Гасан Гусейнов объяснил отсутсвие украиноязычных школ в России и школ с языками других нацменьшин.

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Автор
Катерина Иванова
Персоны
Владимир Жириновский Дмитрий Киселев Захар Прилепин
Место
Россия
Теги
русские русский язык Новости России
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Комментарии
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Гусенцова Галина
Гусенцова Галина
Чурбан убогий, его язык только на рынке торговать
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Исаев Максим
Исаев Максим
Гусейнов может получить куда большее удовлетворение, когда сам у себя отсосёт! Обезьяны проделывают этот фокус с неподдельным мастерством!
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Pavlov Dmitry
Pavlov Dmitry
Кризский Игорь, странное ты существо, убожество xoxлоскотообразное. Сколько я тебя поцыента наблюдаю, ты всю дорогу на русском пишешь. Только не говори скот что это для того, чтобы тебя здесь русские тролли понимали.
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Гусенцова Галина
Гусенцова Галина
Кризский Игорь, Ты на каком языке пишешь? На хохлятском тебя ни кто читать не будет
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