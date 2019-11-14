Жертва могла спать: появились новые детали зверского убийства студентки в Питере

Российский историк и бывший доцент Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Олег Соколов убил свою студентку-любовницу Анастасию Ещенко, когда она спала.
Такое предположение сделал бывший председатель правления Общественного движения "Право на оружие" Игорь Шмелев в комментарии "Комсомольской правде".
По его словам, Соколов совершил четыре выстрела в девушку из малокалиберной винтовки ТОЗ-17, убить из которой можно только с очень близкого расстояния.
"С этой малокалиберной винтовки ТОЗ-17 по желанию можно убить человека, но только с близкого расстояния. Если бить в упор и в определенные части тела, а именно в висок", – заявил Шмелев.
Олег Соколов, Комсомольская правда
коллаж
По мнению криминалистов, выстрел в упор в висок может прямо свидетельствовать, что жертва в момент выстрела даже не сопротивлялась. Однако точно сказать, спала Ещенко в момент выстрела, была без сознания, невозможно. У тому же, все выстрелы были в голову девушки. Шансов выжить у студентки не было.
Известно, что после убийства Соколов некоторое время держал труп в своем доме. Он решил расчленить тело и избавиться от него, однако когда доцент пытался выбросить в реку Мойка руки убитой, он сам упал в воду. Тогда правоохранители обнаружили останки тела и начали расследование.
Анастасия Ещенко и Олег Соколов
Комсомольская правда
Сам Соколов утверждал, что любил 24-летнюю студентку, но она была против его детей он предыдущего брака. Мужчина рассказал, что Ещенко набросилась на него с ножом, а он оборонялся. Версию о самообороне частично подтвердили и адвокаты Соколова.
"Мы любили друг друга очень сильно, хотели пожениться. Жить счастливо. Но ее последнее время раздражали мои дети. Мы потеряли контроль над собой. Произошло несчастье. Такого потока агрессии я еще не видел. Ведьма страшная — нападение с ножом (якобы на Соколова — ред.). В моей жизни никогда близко подобного не случалось ", – заявил на допросе подозреваемый.
Анастасия Ещенко
РИА Новости
Анастасия Ещенко
BBC
Анастасия Ещенко
Московский комсомолец
Как сообщал OBOZREVATEL:
Преподавателя истории Олега Соколова задержали после того, как он попытался утопить в реке рюкзак с отрубленными женскими руками.
На допросе Соколов рассказал, что девушку убил из мелкокалиберного обреза и спрятал тело в своем доме.
На следующий день ученый принимал в гостях друзей, но они ничего не заметили. После профессор решил расчленить труп.
Позже в сеть попало видео, на котором видно, как Соколов избавлялся от тела убитого им студентки Ещенко.
Преподаватель из Питера, которого подозревают в жестоком убийстве своей любовницы, хотел казнить себя на глазах туристов в Петропавловской крепости. Сделать это он намеревался в костюме Наполеона.
Соколов утверждал, что выстрелил из винтовки в девушку во время ссоры из-за ее ревности к детям любимого от предыдущих браков. Однако выяснилось, что смерть наступила во сне – в 2:00 ночи.
На суде, где избирали меру пресечения, доцент расплакался и бился головой о стену. Профессор попросил его арестовать, чтобы не покончить жизнь самоубийством.
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