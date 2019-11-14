Жертва могла спать: появились новые детали зверского убийства студентки в Питере

Российский историк и бывший доцент Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Олег Соколов убил свою студентку-любовницу Анастасию Ещенко, когда она спала.

Такое предположение сделал бывший председатель правления Общественного движения "Право на оружие" Игорь Шмелев в комментарии "Комсомольской правде".

По его словам, Соколов совершил четыре выстрела в девушку из малокалиберной винтовки ТОЗ-17, убить из которой можно только с очень близкого расстояния.

"С этой малокалиберной винтовки ТОЗ-17 по желанию можно убить человека, но только с близкого расстояния. Если бить в упор и в определенные части тела, а именно в висок", – заявил Шмелев.

Олег Соколов, Комсомольская правда коллаж

По мнению криминалистов, выстрел в упор в висок может прямо свидетельствовать, что жертва в момент выстрела даже не сопротивлялась. Однако точно сказать, спала Ещенко в момент выстрела, была без сознания, невозможно. У тому же, все выстрелы были в голову девушки. Шансов выжить у студентки не было.

Известно, что после убийства Соколов некоторое время держал труп в своем доме. Он решил расчленить тело и избавиться от него, однако когда доцент пытался выбросить в реку Мойка руки убитой, он сам упал в воду. Тогда правоохранители обнаружили останки тела и начали расследование.

Анастасия Ещенко и Олег Соколов Комсомольская правда

Сам Соколов утверждал, что любил 24-летнюю студентку, но она была против его детей он предыдущего брака. Мужчина рассказал, что Ещенко набросилась на него с ножом, а он оборонялся. Версию о самообороне частично подтвердили и адвокаты Соколова.

"Мы любили друг друга очень сильно, хотели пожениться. Жить счастливо. Но ее последнее время раздражали мои дети. Мы потеряли контроль над собой. Произошло несчастье. Такого потока агрессии я еще не видел. Ведьма страшная — нападение с ножом (якобы на Соколова — ред.). В моей жизни никогда близко подобного не случалось ", – заявил на допросе подозреваемый.

Анастасия Ещенко РИА Новости

Анастасия Ещенко BBC

Анастасия Ещенко Московский комсомолец

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