Женщины кричали и плакали: ОМОН жестоко разобрался с протестующими в Хабаровске. Фото и видео

Юрий Сергиенко
Юрий Сергиенко
Новости России
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  • Изначально на митинг собралось около 200 человек

  • После силового разгона и задержания акция возобновилась

  • По данным местных СМИ, на центральную площадь Хабаровска вышло еще больше людей

Задержание участников митинга в Хабаровске

В российском Хабаровске 10 октября силовики задержали десятки участников протеста, которые вышли на центральную площадь города в поддержку бывшего губернатора Сергея Фургала.

Двое человек были госпитализированы. Женщину после осмотра опустили домой, мужчина – остался в больнице, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Минздрав региона (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Акция протеста в Хабаровске проходила на центральной площади

Всего, по данным мэрии, были задержаны 25 человек: 20 мужчин и 5 женщин. Как уточняет "ОВД-Инфо", в настоящий момент известны фамилии девяти человек, которых доставили в 5-й отдел полиции: Александр Беин, Мария Давыдова, Михаил Михайлов, Александр Приходько (избит), Алексей Кадин, Алексей Ворсин, Алексей Филимонов, Наталья Мигаль, Татьяна Самодурова. Еще одного задержанного – Андрея Маклыгина – увезли в больницу.

Задержание протестующих на площади Ленина в Хабаровске

Силовой разгон участников митинга начался днем на площади Ленина, где на тот момент собралось около 200 человек. После разгона, на площади людей стало еще больше, пишет dvhab.ru.

Всего в Хабаровске было задержано 25 человек

По словам очевидцев, ОМОН начал применять спецсредства против участников митинга. На площади были слышны крики, стоны и плач.

Задержанных в Хабаровске садили в автозаки

"Один из митингующих, по-моему, Андрей, от удара потерял сознание. Его также увезли в спецмашине", – приводит слова одного из очевидцев "Коммерсант".

Силовики жестко задерживали протестующих в Хабаровске.

На опубликованных в сети кадрах слышно, как силовик врываются на площадь и начинают жестко задерживать митингующих. Женщины в это время кричат и плачут.

Как сообщал OBOZREVATEL, одна из крупнейших акций в поддержку Сергея Фургала прошла в Хабаровске 25 июля. Тогда собралось около 20 тысяч человек. силовики задержали примерно 60 протестующих.

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