Женщины кричали и плакали: ОМОН жестоко разобрался с протестующими в Хабаровске. Фото и видео

В российском Хабаровске 10 октября силовики задержали десятки участников протеста, которые вышли на центральную площадь города в поддержку бывшего губернатора Сергея Фургала.

Двое человек были госпитализированы. Женщину после осмотра опустили домой, мужчина – остался в больнице, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Минздрав региона (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Всего, по данным мэрии, были задержаны 25 человек: 20 мужчин и 5 женщин. Как уточняет "ОВД-Инфо", в настоящий момент известны фамилии девяти человек, которых доставили в 5-й отдел полиции: Александр Беин, Мария Давыдова, Михаил Михайлов, Александр Приходько (избит), Алексей Кадин, Алексей Ворсин, Алексей Филимонов, Наталья Мигаль, Татьяна Самодурова. Еще одного задержанного – Андрея Маклыгина – увезли в больницу.

Силовой разгон участников митинга начался днем на площади Ленина, где на тот момент собралось около 200 человек. После разгона, на площади людей стало еще больше, пишет dvhab.ru.

По словам очевидцев, ОМОН начал применять спецсредства против участников митинга. На площади были слышны крики, стоны и плач.

"Один из митингующих, по-моему, Андрей, от удара потерял сознание. Его также увезли в спецмашине", – приводит слова одного из очевидцев "Коммерсант".

На опубликованных в сети кадрах слышно, как силовик врываются на площадь и начинают жестко задерживать митингующих. Женщины в это время кричат и плачут.

⚡️В Хабаровске силовики разогнали участников акции в поддержку Сергея Фургала, применив грубую силу. По некоторым данным, один из задержанных находится в автозаке без сознания. Количество задержанных на данный момент неизвестно.



Видео: @teamnavalnykhv pic.twitter.com/OVF0uJA44s — ОВД-Инфо (@OvdInfo) October 10, 2020

Как сообщал OBOZREVATEL, одна из крупнейших акций в поддержку Сергея Фургала прошла в Хабаровске 25 июля. Тогда собралось около 20 тысяч человек. силовики задержали примерно 60 протестующих.