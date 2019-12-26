Женщина устроила поножовщину в метро Москвы: есть пострадавшие

В московском метро женщина пырнула ножом другую и попыталась скрыться. Ее задержал курсант Министерства внутренних дел России.

Как сообщила представитель МВД Ирина Волк, инцидент произошел в вагоне поезда на станции метро "Новокузнецкая" Замоскворецкой линии, передает RT на русском в telegram (чтобы посмотреть видео, доскролльте доконца).

Женщина нанесла удар ножом другой и попыталась скрыться. Курсант университета МВД заметил произошедшее и бросился вслед за нападавшей.

Женщина устроила поножовщину в метро Москвы sputnik-tj.com

В итоге, злоумышленница была задержана, а пострадавшая доставлена в больницу.

Против нападавшей возбуждено уголовное дело. Все мотивы нападения женщины на другую пассажирку выясняются.

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