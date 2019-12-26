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26 декабря • обновлено в 11:00
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Женщина устроила поножовщину в метро Москвы: есть пострадавшие

1.6т
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В московском метро женщина пырнула ножом другую и попыталась скрыться. Ее задержал курсант Министерства внутренних дел России.

Как сообщила представитель МВД Ирина Волк, инцидент произошел в вагоне поезда на станции метро "Новокузнецкая" Замоскворецкой линии, передает RT на русском в telegram (чтобы посмотреть видео, доскролльте доконца).

Женщина нанесла удар ножом другой и попыталась скрыться. Курсант университета МВД заметил произошедшее и бросился вслед за нападавшей.

Женщина устроила поножовщину в метро Москвы

Женщина устроила поножовщину в метро Москвы

sputnik-tj.com

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В итоге, злоумышленница была задержана, а пострадавшая доставлена в больницу.

Против нападавшей возбуждено уголовное дело. Все мотивы нападения женщины на другую пассажирку выясняются.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Кривом Роге таксисту нанесли несколько ударов ножом в шею.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Глеб Иванов
Место
Россия Москва
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