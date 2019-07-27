Главная Новости
Мова Язык
Главная Блоги

/ Новости России

"Женщин били. Ломали буквально": журналист рассказал об "аде" в Москве

4.8т Читать материал на украинском

Оператор YouTube-канала известного блогера Ильи Варламова Алексей Солоухин, которому силовики разбили нос во время масштабного митинга в Москве, вышел на связь.

В Telegram-канале Varlamov News он сообщил, что в столице России происходит настоящий "ад":

"Нас взяли в кольцо, и стали всех бить и принимать. Все кричали, и было страшно. Я спасал камеру. Сфоткал [нос], уже когда кровь перестала идти. Звери пи*дец, женщин били, трепли на асфальт, ломали буквально. Нас осталось 20 человек в кольце, и потом выпустили. Я думал, что уже все, поеду отдыхать с ментами".

Скриншот

Скриншот

t.me/varlamov_news

Новости
Пока ОМОН избивал людей: выяснилось, где был Путин в день митинга 27 июля

Также в микроблоге было опубликовано фото изувеченного Алексея Солоухина.

Алексей Солоухин

Алексей Солоухин

t.me/varlamov_news

Как сообщал OBOZREVATEL, в центре Москвы 14 июля собралась акция протеста из-за массового недопуска на выборы в Мосгордуму представителей внесистемной оппозиции. Протестующие дошли до мэрии по Тверской улице. Колонну возглавили оппозиционные политики Илья Яшин и Любовь Соболь. Собравшиеся у здания мэрии Москвы скандировали: "Собянина в отставку!", "Допускай!".

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Персона
Илья Варламов
Место
Россия Москва
Тег
митинг
Поделиться в Facebook
6
Комментарии
4
10
Смешно
6
Интересно
19
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Morjakov Alex
Morjakov Alex
Вот зверюги!!!!Взяли и выпустили из кольца..мда теперь понятно почему Россию мордором называют.Вот демократичные коллеги из французской полиции с жёлтыми жилетами так зверски не поступали,они просто демократичными дубинами хуячили куда попало и тела в миролюбивые автозаки затаскивали.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Петренко Амадеус
Петренко Амадеус
московские власти охренели! надо было открыть пункты выдачи бамбуковых палок, что-бы любой москвич мог бы с огромным удовольствием отх еряч ить это сборище ма йда нутого быдла!
Показать комментарий полностью
Ответить
3
1
Сало Уронили
Сало Уронили
так вот выглядит разбитый нос
Показать комментарий полностью
Ответить
3
1
2 из 3 ответов | показать все
Куцырь Дмитрий
Куцырь Дмитрий
Петрова Ольга, радуешься ,что в Киеве воду дали ,ну так это не надолго
Показать комментарий полностью
Ответить
3
1
Петренко Амадеус
Петренко Амадеус
Петрова Ольга, привет Гоша! таки тебе пи ндо сы запретили писать КАПСОМ!!!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1

Блоги / мнения

ads pixel