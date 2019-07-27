"Женщин били. Ломали буквально": журналист рассказал об "аде" в Москве

Оператор YouTube-канала известного блогера Ильи Варламова Алексей Солоухин, которому силовики разбили нос во время масштабного митинга в Москве, вышел на связь.

В Telegram-канале Varlamov News он сообщил, что в столице России происходит настоящий "ад":

"Нас взяли в кольцо, и стали всех бить и принимать. Все кричали, и было страшно. Я спасал камеру. Сфоткал [нос], уже когда кровь перестала идти. Звери пи*дец, женщин били, трепли на асфальт, ломали буквально. Нас осталось 20 человек в кольце, и потом выпустили. Я думал, что уже все, поеду отдыхать с ментами".

Скриншот t.me/varlamov_news

Также в микроблоге было опубликовано фото изувеченного Алексея Солоухина.

Алексей Солоухин t.me/varlamov_news

Как сообщал OBOZREVATEL, в центре Москвы 14 июля собралась акция протеста из-за массового недопуска на выборы в Мосгордуму представителей внесистемной оппозиции. Протестующие дошли до мэрии по Тверской улице. Колонну возглавили оппозиционные политики Илья Яшин и Любовь Соболь. Собравшиеся у здания мэрии Москвы скандировали: "Собянина в отставку!", "Допускай!".

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