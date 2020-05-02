Это был первый апрель, который я полностью провел в Москве, - лет за двадцать пять, наверное. "Летун-хлопотун"...

А ничего так, кстати, город оказался, симпатичный! Лавочка у подъезда, двор с помойкой, аптека за углом, прошу понять правильно, а через дорогу овощная лавка и ларек с мороженым... Культурный город! По дорожке вдоль парковой ограды можно пройтись побырому туда-сюда, пока ментов нет... Если в шесть часов вечера выйти, как раз солнышко в лицо... Красота!

За решеткой, вдоль которой я иду, в заваренном по периметру парке Сокольники, круглые сутки сидит на скамейке охранник в бежевом. Каждый раз он с надеждой смотрит на меня: не перелезу ли я через ограду? Тогда он поймает меня, и его существование обретет смысл. Но я продолжаю ходить вдоль - туда, а потом сюда.

Я возвращаюсь домой, уже автоматически нажимая все кнопки костяшкой пальца и толкая калитку локтем. Я мою руки спиртовым раствором, я иду в кабинет и снова включаю комп.

Жена регулярно в кабинет заходит и мною любуется. Не верю, говорит, своим глазам, опять ты. Иногда она спрашивает: какой сегодня день недели? Я спрашиваю: тебе зачем? Так, говорит, просто интересно.

Любознательная такая.

По вечерам я смотрю чемпионат мира по футболу 2018 года. Очень интересно. Сегодня испанцы опять выиграли у Ирана, я как знал.

Завтра новый день.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.