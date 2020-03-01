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1 марта • обновлено в 13:52
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Жена Листьева вела себя странно после его убийства: следователь раскрыл неизвестные детали

5.2т
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Жена известного российского телеведущего Владислава Листьева, который погиб 25 лет назад, Альбина Назимова вела себя странно во время дачи показаний после убийства ее мужа.

Такой неизвестный факт в расследовании раскрыл 1 марта 2020-го Борис Уваров, который в 1995 году был старшим следователем по особо важным делам Генпрокуратуры РФ. Об этом сообщает "Лента.ру".

В частности, по его словам, Назимова призналась, что у мужа были трудности с олигархом Борисом Березовским и его партнером по бизнесу Бадри Патаркацишвили.

Владислав Листьев

Владислав Листьев

kp.ru

"С женой Листьева у меня такая ситуация вышла. Я с ней начал говорить – общались спокойно. И вдруг она в одном месте дала интересные показания. Пока шла беседа, я магнитофон не включал. Потом, когда беседа закончилась, говорю ей: хотел бы вас допросить на магнитофон. Но под запись она те интересные сведения повторять не стала", – сказал Уваров.

Он подчеркнул, что Назимова выражала недовольство тем, что Березовский и Патаркацишвили постоянно "доставали" их семью. Она также жаловалась на регулярные звонки, которые поступали как днем, так и ночью. И после таких разговоров ее муж якобы становился нервным и замыкался в себе.

Однако подробнее рассказать о такой информации женщина захотела и фактически отказалась от своих слов.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Владислава Листьева убили 1 марта 1995 года. Он возвращался со съемок программы. Убийцы ждали его в подъезде дома на Новокузнецкой улице в Москве. Среди основных мотивов следствие называло профессиональную или политическую деятельность мужчины.

  • Бывший генеральный прокурор РФ Юрий Скуратов рассказал,что в свое время следствие нашло исполнителей и заказчиков убийства известного тележурналиста Владислава Листьева.

  • А его дочь Валерия говорила, что ее отца убили из-за денег.

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Автор
Марина Лисничук
Тема
Криминал
Место
Россия Москва
Теги
Новости России умер журналист убийство расследование
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