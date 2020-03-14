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14 марта • обновлено в 19:03
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Жена и любовница погибшего на вечеринке у Диденко съехались

3.8т
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Жена и любовница 24-летнего Юрия Алферова, который погиб на вечеринке у известного блогера Екатерины Диденко, стали жить вместе.

Об этом в своем Instagram сообщила любовница погибшего Елена Переверзева. Как выяснилось, именно с ней он был в сауне в момент трагедии.

"Катя сейчас переехала ко мне. Мы главная опора и поддержка друг друга. Я ее люблю", – сообщила девушка своим фоловерам.

Жена и любовница Алферова съехались

Жена и любовница Алферова съехались

Instagram Елены Переверзевой

При этом жена Алферова призналась, что была счастлива в отношениях со своим мужем и его любовницей и их устраивали отношения втроем.

Жена и любовница Алферова съехались

Жена и любовница Алферова съехались

Instagram Елены Переверзевой

"Знаю, для большинства из вас это звучит дико, но просто на секунду перестаньте осуждать троих взрослых людей, которые никому не причиняли зла, а просто были счастливы вместе. Так счастливы, как никогда раньше. Две девушки потеряли своего любимого мужчину", – написала Елена.

Последняя часть истории знакомства с R... ⠀ — Кстати, меня зовут Юра. — А меня Лена) ⠀ Мы стояли рядом с зоной одной из практик и держались за руки. В этот момент там были парень и девушка, которые вместе пришли на вечеринку. ⠀ Я сказала Юре, что восхищаюсь парами, которые не запираются в бытовухе, а находят способы развивать отношения, приходя на такие вечеринки, например. ⠀ "Да? Здорово! Надо тебя познакомить с моей женой, она тоже где-то здесь!" ⠀ В тот момент у меня внутри всё оборвалось... "Жена... Жена. ЖЕНА!!!" ⠀ Пока я в ступоре стояла и пыталась понять, как теперь себя вести, в комнату зашла Она. Красивая и очень доброжелательная: ⠀ — О, а вот и Катя! Катя, это Лена! — Привет! Да, я видела, как вы целовались, решила не мешать) ⠀ Продолжение в карусели. #знакомство_с_R

Публикация от Ленка-извращенка🔥 (@pereverzeva_lena)

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что Юрий Алферов, погибший на вечеринке Екатерины Диденко, имел отношения с двумя женщинами. Они жили вместе в одной квартире.

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Автор
Марина Погорилко
Тема
Cмертельная вечеринка Диденко с сухим льдом
Место
Россия Москва
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