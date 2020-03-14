Жена и любовница погибшего на вечеринке у Диденко съехались

Жена и любовница 24-летнего Юрия Алферова, который погиб на вечеринке у известного блогера Екатерины Диденко, стали жить вместе.

Об этом в своем Instagram сообщила любовница погибшего Елена Переверзева. Как выяснилось, именно с ней он был в сауне в момент трагедии.

"Катя сейчас переехала ко мне. Мы главная опора и поддержка друг друга. Я ее люблю", – сообщила девушка своим фоловерам.

Жена и любовница Алферова съехались Instagram Елены Переверзевой

При этом жена Алферова призналась, что была счастлива в отношениях со своим мужем и его любовницей и их устраивали отношения втроем.

Жена и любовница Алферова съехались Instagram Елены Переверзевой

"Знаю, для большинства из вас это звучит дико, но просто на секунду перестаньте осуждать троих взрослых людей, которые никому не причиняли зла, а просто были счастливы вместе. Так счастливы, как никогда раньше. Две девушки потеряли своего любимого мужчину", – написала Елена.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что Юрий Алферов, погибший на вечеринке Екатерины Диденко, имел отношения с двумя женщинами. Они жили вместе в одной квартире.

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