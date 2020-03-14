Жена и любовница погибшего на вечеринке у Диденко съехались

Жена и любовница 24-летнего Юрия Алферова, который погиб на вечеринке у известного блогера Екатерины Диденко, стали жить вместе.
Об этом в своем Instagram сообщила любовница погибшего Елена Переверзева. Как выяснилось, именно с ней он был в сауне в момент трагедии.
"Катя сейчас переехала ко мне. Мы главная опора и поддержка друг друга. Я ее люблю", – сообщила девушка своим фоловерам.
Жена и любовница Алферова съехались
Instagram Елены Переверзевой
При этом жена Алферова призналась, что была счастлива в отношениях со своим мужем и его любовницей и их устраивали отношения втроем.
Жена и любовница Алферова съехались
Instagram Елены Переверзевой
"Знаю, для большинства из вас это звучит дико, но просто на секунду перестаньте осуждать троих взрослых людей, которые никому не причиняли зла, а просто были счастливы вместе. Так счастливы, как никогда раньше. Две девушки потеряли своего любимого мужчину", – написала Елена.
Последняя часть истории знакомства с R... ⠀ — Кстати, меня зовут Юра. — А меня Лена) ⠀ Мы стояли рядом с зоной одной из практик и держались за руки. В этот момент там были парень и девушка, которые вместе пришли на вечеринку. ⠀ Я сказала Юре, что восхищаюсь парами, которые не запираются в бытовухе, а находят способы развивать отношения, приходя на такие вечеринки, например. ⠀ "Да? Здорово! Надо тебя познакомить с моей женой, она тоже где-то здесь!" ⠀ В тот момент у меня внутри всё оборвалось... "Жена... Жена. ЖЕНА!!!" ⠀ Пока я в ступоре стояла и пыталась понять, как теперь себя вести, в комнату зашла Она. Красивая и очень доброжелательная: ⠀ — О, а вот и Катя! Катя, это Лена! — Привет! Да, я видела, как вы целовались, решила не мешать) ⠀ Продолжение в карусели. #знакомство_с_R
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что Юрий Алферов, погибший на вечеринке Екатерины Диденко, имел отношения с двумя женщинами. Они жили вместе в одной квартире.
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