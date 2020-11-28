Удивительную историю жизни Светланы Кривоногих, которая из уборщицы, живущей с мамой в питерской коммуналке, внезапно превратилась в обладательницу активов стоимостью 7,7 млрд рублей, в том числе 3,6% акций банка "Россия", главным акционером которого является путинский приятель Ковальчук, горнолыжного курорта "Игора", одного из излюбленных мест отдыха Путина, и прочих элитных объектов, можно было бы отнести к жанру историй успеха, если бы не два обстоятельства. Во-первых, завеса глубочайшей тайны, которая окружает саму Светлану Кривоногих и особенно ее дочь Елизавету. Во-вторых, загадочный высокопоставленный мужчина, благодаря которому на Светлану Кривоногих в один миг обрушился бурный и неиссякаемый поток материальных благ, - пишет Игорь Яковенко в своем личном блоге.

Светлана Кривоногих censoru.net

По версии издания "Проект", которое рассказало данную историю, этим благодетелем, скорее всего, является президент РФ. В качестве доказательства авторы расследования, Андрей Захаров и Роман Баданин, приводят следующие обстоятельства.

Во-первых, тот факт, что все активы, принадлежащие вчерашней уборщице Светлане Кривоногих, в том числе банк "Россия", курорт "Игора" и элитная недвижимость, относятся к объектам, тесно связанным с Владимиром Путиным и в силу этого не находящимся в свободной продаже.

Во-вторых, все люди, которые помогали Светлане Кривоногих взобраться на финансовую вершину, входят в ближайшее окружение Путина: Юрий Ковальчук, владелец волшебной виолончели Ролдугин, научный руководитель Путина Литвиненко и другие "друзья" Путина.

В-третьих, и это, видимо, главное, авторы расследования считают, что родившаяся в 2003 году дочь Светланы Кривоногих, Елизавета "невероятно похожа на Путина", что позволяет предположить, что это его дочь. После того, как авторы расследования позвонили Светлане Кривоногих, ее дочь удалила все фото из социальных сетей. До этого она, по утверждению авторов расследования, жила несколько лет под другой фамилией и вела аккаунты в соцсетях под вымышленным именем.

Реакция Кремля на это расследование в целом была ожидаемой, но детали этой реакции заслуживают внимания. Вообще, общение прессы с Дмитрием Песковым напоминает детскую настольную игру "Обманщик", в которой участника постоянно уличают во лжи и при этом "удлиняют" его нос при помощи разноцветных насадок. По правилам этой игры у Дмитрия Сергеевича давно должен был вырасти разноцветный слоновый хобот. Когда его первый раз спросили об очередном расследовании издания "Проект", касающегося таинственной мультимиллионерши Светланы Кривоногих, Песков соврал, что ничего об этом не слышал. Когда его об этом спросили во второй раз, Песков внезапно обнаружил глубокое знакомство с текстом "Проекта" и оценил его крайне негативно, зачем-то отнеся его к "эпистолярному жанру".

Тут Дмитрий Сергеевич соврамши дважды. Во-первых, к эпистолярному жанру относятся литературные произведения в форме писем, а у расследования издания "Проект" совершенно иной формат. Во-вторых, в произведениях эпистолярного жанра часто отражается правда жизни. Взять хоть чеховского "Ваньку" или "Бедных людей" Достоевского, или, например эпистолу "О пользе стекла" Ломоносова. Ну и где там неправда, а, Дмитрий Сергеевич?

Общественность отнеслась к расследованию "Проекта" о "знакомой Путина" по-разному. Алексею Навальному, например, все очень понравилось, а вот Ксении Собчак не очень.

"Никаких документов и фотографий, доказывающих связь Кривоногих с Путиным. Ничего. Какой-то чиновник что-то по знакомству рассказал. Может, и правду сказал. Но расследование-то где?" — возмутилась Собчак. И еще про версию о "третьей дочери" Путина: "Ссылок, фото и доказательств — никаких, но девушка якобы на 70 процентов имеет сходство с Путиным. А если бы было 75 процентов, то это уже сам Путин. Шах и гол".

Светлана Кривоногих

Примерно с таких же позиций, то есть за отсутствие документов, раскритиковали расследование проекта главред "Эха Москвы" Алексей Венедиктов и политический блоггер Кирилл Шулика.

С документами у журналистов "Проекта", действительно, дефицит, который можно объяснить профессиональными привычками заметать следы, присущими главному герою расследования, которым является, конечно, не Светлана Кривоногих и не ее дочь. Но ведь мировая практика дает немало примеров, когда аналогичные расследования начинались также с подозрений, без подтверждающих документов, а затем, будучи обнародованными, приводили уже к парламентским расследованиям, которые имели полномочия сбора доказательств. Например, "моникагейт" поначалу не имел под собой ничего кроме телефонного разговора Левински с подругой, и уже потом, после публикаций в прессе дело президента Клинтона приняло к рассмотрению Большое жюри и тогда были обнародованы улики типа синего платья, а затем и признательных показаний обоих участников скандала.

К случаю с Путиным все это не имеет ни малейшего отношения. Поскольку в России нет никакого Большого жюри. Нет парламента или суда, который мог бы рассмотреть не столько сам факт супружеской измены и наличия второй семьи у президента РФ – это частная жизнь, а Россия – не пуританская Америка, - сколько факт внезапного обогащения "знакомой Путина" явно за счет бюджета Российской Федерации.

В пользу версии "Проекта" говорит и репутация Путина. Только что была обнародована цифра в 785,5 млн рублей, которые гимнастка Алина Кабаева получила в 2018 году за исполнение обязанностей главы совета директоров Национальной медиа группы, принадлежащей тому же Юрию Ковальчуку. Видимо, Ковальчук, ставший благодаря Путину долларовым миллиардером, приобрел заодно статус управляющего делами путинского гарема.

"Некрасиво подозревать, когда вполне уверен", - эта знаменитая цитата Ежи Леца относится не только к причастности Путина к финансовому взлету Алины Кабаевой, получающей несуразные суммы за руководство крупнейшей медиакомпанией страны, к которому она абсолютно не пригодна, но и к внезапному превращению в бизнесс-леди Светлане Кривоногих. Благополучию этих женщин можно было бы порадоваться, если бы оно не достигалось за счет ограбления абсолютного большинства населения России. Что же касается дочери Светланы Кривоногих, то эта девушка вызывает, скорее, сочувствие. Жить в юности под чужой фамилией и скрывать свое лицо – явно несоразмерная плата за роскошь. Поистине, Путин обладает уникально способностью приносить несчастье не только стране, которой он руководит, но и близким людям, которых он хочет облагодетельствовать...