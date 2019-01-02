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''Желаю не стать ветчиною'': Быков ''пророчески'' поздравил россиян

4.4тЧитать материал на украинском

Российский писатель и литературный критик Дмитрий Быков оригинально поздравил россиян с Новым годом, пожелав им "не стать ветчиною".

Ведущий в эфире "Дождя" заявил, что от 2019 года не стоит ждать чего-то особенного. В итоге Быков пожелал россиянам того, чего точно никогда не было в их истории, — безопасности.

Что пожелать Отчизне в год свиньи?

России никогда не стать иною.

Желаю вам, сограждане мои,

Не стать сейчас хотя бы ветчиною.

Новости
Все же теракт? Всплыло еще одно видео с места взрыва маршрутки в Магнитогорске

Дмитрий Быков

Дмитрий Быков

Дождь

Отметим, что поздравление, записанное в канун Нового года, стало фактически пророческим. В российском городе Магнитогорск в ночь на 31 декабря прогремел взрыв в жилой девятиэтажке. По данным на утро 2 января погибли 11 человек. 30 человек считаются пропавшими.

Во вторник, 1 января, произошло новое ЧП — загорелось маршрутное такси. Погибли трое людей.

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Персона
Дмитрий Быков
Место
РоссияМагнитогорск
Теги
Новый годНовости России
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Handus Sergei
Handus Sergei
почему он стесняется своей фамилии?
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Вартанов Жорик
Вартанов Жорик
Ну судя по фэйсу, сам то он давно превратился в хряка.
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