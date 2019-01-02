''Желаю не стать ветчиною'': Быков ''пророчески'' поздравил россиян

Российский писатель и литературный критик Дмитрий Быков оригинально поздравил россиян с Новым годом, пожелав им "не стать ветчиною".
Ведущий в эфире "Дождя" заявил, что от 2019 года не стоит ждать чего-то особенного. В итоге Быков пожелал россиянам того, чего точно никогда не было в их истории, — безопасности.
Что пожелать Отчизне в год свиньи?
России никогда не стать иною.
Желаю вам, сограждане мои,
Не стать сейчас хотя бы ветчиною.
Дмитрий Быков
Дождь
Отметим, что поздравление, записанное в канун Нового года, стало фактически пророческим. В российском городе Магнитогорск в ночь на 31 декабря прогремел взрыв в жилой девятиэтажке. По данным на утро 2 января погибли 11 человек. 30 человек считаются пропавшими.
Во вторник, 1 января, произошло новое ЧП — загорелось маршрутное такси. Погибли трое людей.
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