Не помню, кто это предложил – по-моему, Шендерович, — вместо объявления "Прослушайте наши новости", говорить "Прослушайте наши симптомы".

В смысле, симптомы умирания российского общества. А они для меня очевидны – если население (гражданами их назвать как-то язык не поворачивается) позволяет так над собой издеваться и вести себя как потерявший надежду умирающий раковый больной, то тут уже ничего не поделаешь – доктор сказал в морг – значит в морг! Потом появилась вторая версия этой мрачной шутки – "Послушайте наши диагнозы". Мне кажется, что именно диагнозом Российскому будущему выглядит практически любая новость.

Вот это подталкивание к смерти, оно каждодневное. Оно и в ток-шоу, наполненных злобой, и в речах президента, лживых от первого слова до последнего. Это и подталкивание к войне – она, эта новая война, уже обществом воспринимается как неизбежность.

И, конечно же, перевирание собственной истории, что давно на потоке – от бредней Старикова и Мединского до судов, оправдывающих государственных лжецов.

Вот в "Российской газете" директор ФСБ Бортников, по поводу сталинских времён, заявил, что массовые репрессии 30-х годов прошлого века были результатом "перегибов в работе ОГПУ-НКВД на местах". А бывший следователь Генпрокуратуры Игорь Степанов подал на него в суд, — поскольку у г-на Степанова более 20 членов его семьи были репрессированы, он посчитал, что слова Бортникова – это попытка переложить вину за расстрелы с НКВД на "конкретных исполнителей".

Новости Путин потерял связь с реальностью

К Бортникову претензий нет – он защищает своё ведомство. Важно другое – суд встал на его защиту, отказав Степанову в иске. А "Российская газета" не дала Степанову опубликовать своё, альтернативное мнение.

Я много писал о том, что одна из наиболее загадочных для меня вещей в российской политике – это неистребимое желание руководства России брать на себя кровь прошлого. "Сталин ничего не знал, Афганская история была правильной и необходимой, Финляндия сама просила против неё воевать… И вообще, мы никого не убивали, они убились сами".

22 сентября 1937 года на имя Сталина поступает короткое письмо от наркома внутренних дел СССР Н.Ежова, в котором тот озвучивает просьбу Микояна: "В целях очистить Армению от антисоветских элементов, разрешить дополнительно расстрелять 700 человек из дашнаков и прочих антисоветских элементов". Ежов тут же выразил согласие с данным "конструктивным" предложением Микояна, увеличив озвученную им цифру в два раза и предложив расстрелять дополнительно 1500 человек. На письме была поставлена резолюция Сталина и других его соратников из высшего руководства, которые выражали свое согласие с данными предложениями.

Думаю, что этим можно закрыть дискуссию. Действительно, перегибы на местах существовали – и эти места в Москве, на Красной площади.

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