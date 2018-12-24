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Матвей Ганапольский
Матвей Ганапольский
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Желание брать на себя кровь прошлого

3.4т

Не помню, кто это предложил – по-моему, Шендерович, — вместо объявления "Прослушайте наши новости", говорить "Прослушайте наши симптомы".

В смысле, симптомы умирания российского общества. А они для меня очевидны – если население (гражданами их назвать как-то язык не поворачивается) позволяет так над собой издеваться и вести себя как потерявший надежду умирающий раковый больной, то тут уже ничего не поделаешь – доктор сказал в морг – значит в морг! Потом появилась вторая версия этой мрачной шутки – "Послушайте наши диагнозы". Мне кажется, что именно диагнозом Российскому будущему выглядит практически любая новость.

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Вот это подталкивание к смерти, оно каждодневное. Оно и в ток-шоу, наполненных злобой, и в речах президента, лживых от первого слова до последнего. Это и подталкивание к войне – она, эта новая война, уже обществом воспринимается как неизбежность.

И, конечно же, перевирание собственной истории, что давно на потоке – от бредней Старикова и Мединского до судов, оправдывающих государственных лжецов.

Вот в "Российской газете" директор ФСБ Бортников, по поводу сталинских времён, заявил, что массовые репрессии 30-х годов прошлого века были результатом "перегибов в работе ОГПУ-НКВД на местах". А бывший следователь Генпрокуратуры Игорь Степанов подал на него в суд, — поскольку у г-на Степанова более 20 членов его семьи были репрессированы, он посчитал, что слова Бортникова – это попытка переложить вину за расстрелы с НКВД на "конкретных исполнителей".

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К Бортникову претензий нет – он защищает своё ведомство. Важно другое – суд встал на его защиту, отказав Степанову в иске. А "Российская газета" не дала Степанову опубликовать своё, альтернативное мнение.

Я много писал о том, что одна из наиболее загадочных для меня вещей в российской политике – это неистребимое желание руководства России брать на себя кровь прошлого. "Сталин ничего не знал, Афганская история была правильной и необходимой, Финляндия сама просила против неё воевать… И вообще, мы никого не убивали, они убились сами".

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22 сентября 1937 года на имя Сталина поступает короткое письмо от наркома внутренних дел СССР Н.Ежова, в котором тот озвучивает просьбу Микояна: "В целях очистить Армению от антисоветских элементов, разрешить дополнительно расстрелять 700 человек из дашнаков и прочих антисоветских элементов". Ежов тут же выразил согласие с данным "конструктивным" предложением Микояна, увеличив озвученную им цифру в два раза и предложив расстрелять дополнительно 1500 человек. На письме была поставлена резолюция Сталина и других его соратников из высшего руководства, которые выражали свое согласие с данными предложениями.

Думаю, что этим можно закрыть дискуссию. Действительно, перегибы на местах существовали – и эти места в Москве, на Красной площади.

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Матвей ГанапольскийМатвей Ганапольский
Место
Россия
Тег
Новости России
Источник
Источник:Эхо Москвы
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Ильенко Александр
Ильенко Александр
На вонючей почве подросло очередное поколение защитников кровавого осетина. Сопливых недоумков не убедить аргументами ,а факты они не признают. Новый фюрер может гордится -получилось....есть пушечное мясо и послушные кандидаты в палачи собственного народа.
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Антонов Семен
Антонов Семен
Ю́рьевич Ганапо́льский (урожденный Марго́лис[1], укр. Матвій Юрійович Ганапольський (Марголіс); род. 14 декабря 1953, Львов, УССР, СССР) — российский и украинский журналист, киноактёр, режиссёр театра и кино, общественный деятель. Ведущий радиостанции «Эхо Москвы» (с 1991 года), грузинского телеканала «ПИК», крымскотатарского телеканала ATR, украинского телеканала NewsOne Матве́й (с сентября 2015 года по январь 2017 года), Радио Вести (с марта 2014 года по 31 декабря 2015), Радио «Эра» (с марта 2016 года по 2018), телеканала «Прямой» (с августа 2017 года). Колумнист газеты «Московский комсомолец» в 2010—2015 годах[2]. \На украинском языке пишет фантастические произведения («Приготовление Вахруста», «Придет серенький волчок). Все из вики
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Питон Каа
Питон Каа
Но предки Ганапольского обладали удивительной подвижностью костей копчикового отдела позвоночника, что позволило им избежать репрессий и остаться в живых, благодаря чему Матвей появился на свет, унаследовав столь жизненно важную функцию организма.
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