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Земля горела под колесами: появилось видео момента крушения Ан-24 в России

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В сети появилось видео, снятое пассажиром на борту Ан-24 авикомпании "Ангара", который утром 27 июня в аэропорту Нижнеангарска совершил аварийную посадку.

На кадрах видно, как самолет пытается приземлиться, однако в какой-то момент под колесами буквально начинает "земля гореть" и ломаются шасси.

При этом можно заметить, что паники или каких-либо резких действий на борту в тот момент не наблюдалось. Крики послышались уже после столкновения.

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Земля горела под колесами: появилось видео момента крушения Ан-24 в России

Скриншот с видео

Как известно, в данный момент в больнице остаются четыре человека: у них сотрясения и переломы. Самой младшей из них — 13 лет. Всего, говорят врачи, после аварии с АН-24 к ним обратился 31 человек.

Как сообщал OBOZREVATEL, 5 мая текущего года в аэропорту "Шереметьево" пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100 (Москва — Мурманск) российской компании "Аэрофлот" совершил экстренную посадку и загорелся. В результате ЧП погиб 41 человек.

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Россия
Тег
Новости России
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