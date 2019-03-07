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"Зеленые ублюдки за живым щитом": в России военные опозорились поздравлением с 8 марта. Фото

2.8тЧитать материал на украинском

В российском Екатеринбурге военнослужащие устроили в метро фотосессию с балеринами в качестве поздравления женщинам с 8 марта.

На кадрах, из которых сделали открытки и подарили офицерам и их семьям, попытались показать контраст "жесткого и нежного", передает местное издание "Облгазета.ру".

Снимки решили сделать в ночное время на станции метро "Ботаническая". Военные в боевой экипировке с оружием в руках позировали с девушками из коллектива современной хореографии "Лаборатория Танца", целясь прямо в камеру из автоматов.

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"Зеленые ублюдки за живым щитом": в России военные опозорились поздравлением с 8 марта. Фото

Фото: Варвара Иванова

"Зеленые ублюдки за живым щитом": в России военные опозорились поздравлением с 8 марта. Фото

Фото: Варвара Иванова

"Зеленые ублюдки за живым щитом": в России военные опозорились поздравлением с 8 марта. Фото

Фото: Варвара Иванова

"Зеленые ублюдки за живым щитом": в России военные опозорились поздравлением с 8 марта. Фото

Фото: Варвара Иванова

"Зеленые ублюдки за живым щитом": в России военные опозорились поздравлением с 8 марта. Фото

Фото: Варвара Иванова

"Зеленые ублюдки за живым щитом": в России военные опозорились поздравлением с 8 марта. Фото

Фото: Варвара Иванова

"Зеленые ублюдки за живым щитом": в России военные опозорились поздравлением с 8 марта. Фото

Фото: Варвара Иванова

"Зеленые ублюдки за живым щитом": в России военные опозорились поздравлением с 8 марта. Фото

Фото: Варвара Иванова

"Зеленые ублюдки за живым щитом": в России военные опозорились поздравлением с 8 марта. Фото

Фото: Варвара Иванова

"Зеленые ублюдки за живым щитом": в России военные опозорились поздравлением с 8 марта. Фото

Фото: Варвара Иванова

Фотосессия вызвала шквал критики в сети. Пользователи подчеркнули, что задумка снимков выглядит так, будто "зеленые человечки" прикрылись представительницами слабого пола.

"Спрятались за спинами женщин", "Живой щит", "Впереди идут балерины, а сзади мы. И пусть только попробуют стрелять", "Гибридные зеленые вежливые ублюдки за живим щитом из гражданских женщин", – прокомментировали в соцсетях.

"Зеленые ублюдки за живым щитом": в России военные опозорились поздравлением с 8 марта. Фото
"Зеленые ублюдки за живым щитом": в России военные опозорились поздравлением с 8 марта. Фото
"Зеленые ублюдки за живым щитом": в России военные опозорились поздравлением с 8 марта. Фото

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее экс-нардеп Валерий Ивасюк призвал отменить 8 марта и сделать праздник, посвященный равноправию женщин.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Место
Россия
Тег
8 Марта
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Chesny Victor
Chesny Victor
"Славные" воины московского карлика, накрылись *издой.
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1
0
Петров Игорь
Петров Игорь
...это уже гребаное ватное днище.
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3
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Чугункин Клим
Чугункин Клим
У бандеровцев пердаки полыхают при виде русских солдат. Они помнят, как драпали из Крыма в обосранных шароварах.
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2
Satin Rik
Satin Rik
Чугункин Клим, НА ХЄР чмо козломорде
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2
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