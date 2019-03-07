"Зеленые ублюдки за живым щитом": в России военные опозорились поздравлением с 8 марта. Фото

В российском Екатеринбурге военнослужащие устроили в метро фотосессию с балеринами в качестве поздравления женщинам с 8 марта.

На кадрах, из которых сделали открытки и подарили офицерам и их семьям, попытались показать контраст "жесткого и нежного", передает местное издание "Облгазета.ру".

Снимки решили сделать в ночное время на станции метро "Ботаническая". Военные в боевой экипировке с оружием в руках позировали с девушками из коллектива современной хореографии "Лаборатория Танца", целясь прямо в камеру из автоматов.

Фото: Варвара Иванова

Фото: Варвара Иванова

Фото: Варвара Иванова

Фото: Варвара Иванова

Фото: Варвара Иванова

Фото: Варвара Иванова

Фото: Варвара Иванова

Фото: Варвара Иванова

Фото: Варвара Иванова

Фото: Варвара Иванова

Фотосессия вызвала шквал критики в сети. Пользователи подчеркнули, что задумка снимков выглядит так, будто "зеленые человечки" прикрылись представительницами слабого пола.

"Спрятались за спинами женщин", "Живой щит", "Впереди идут балерины, а сзади мы. И пусть только попробуют стрелять", "Гибридные зеленые вежливые ублюдки за живим щитом из гражданских женщин", – прокомментировали в соцсетях.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее экс-нардеп Валерий Ивасюк призвал отменить 8 марта и сделать праздник, посвященный равноправию женщин.

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