"Был бы страшный удар для Путина": Зеленскому сказали, как вернуть Крым

Президент Зеленский, используя конституционное большинство своей политической силы в Верховной Раде, может нанести удар по России.

"Сегодня можно внести изменения в Конституцию Украины и, наконец, признать крымскотатарский народ коренным народом Украины, а Крым – их неотъемлемой родиной", – заявил в блоге OBOZREVATEL журналист Айдер Муждабаев.

По его словам, необходимо "признать Крым крымскотатарской автономией в составе Украины, сформировать правительство крымскотатарской автономии в изгнании, сделать его представительство на всех мировых площадках".

"И бороться не просто за возвращение территории Крыма, а за спасение и права коренного народа Крыма – крымских татар. Украина должна на конституционном уровне заявить о том, что она не бросит свой народ под оккупацией", – подчеркнул Муждабаев.

Владимир Зеленский в Верховной Раде 112 Украина

Он убежден в том, что "это был бы страшный удар по России и Путину, которые называют Крым исконно своим. Если Зеленский этот удар нанесет, то уже можно будет считать, что он вошел в историю Украины".

Как писал OBOZREVATEL, 8 сентября в аннексированном Крыму прошли так называемые выборы. МИД Украины выразил протест и объявил в розыск главу оккупационного "избиркома" Максима Малышева. В Евросоюзе заявили о непризнании результатов голосования в Крыму.

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