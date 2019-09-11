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11 сентября • обновлено в 22:14
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"Был бы страшный удар для Путина": Зеленскому сказали, как вернуть Крым

31.3т Читать материал на украинском

Президент Зеленский, используя конституционное большинство своей политической силы в Верховной Раде, может нанести удар по России.

"Сегодня можно внести изменения в Конституцию Украины и, наконец, признать крымскотатарский народ коренным народом Украины, а Крым – их неотъемлемой родиной", – заявил в блоге OBOZREVATEL журналист Айдер Муждабаев.

По его словам, необходимо "признать Крым крымскотатарской автономией в составе Украины, сформировать правительство крымскотатарской автономии в изгнании, сделать его представительство на всех мировых площадках".

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"И бороться не просто за возвращение территории Крыма, а за спасение и права коренного народа Крыма – крымских татар. Украина должна на конституционном уровне заявить о том, что она не бросит свой народ под оккупацией", – подчеркнул Муждабаев.

Владимир Зеленский в Верховной Раде

Владимир Зеленский в Верховной Раде

112 Украина

Он убежден в том, что "это был бы страшный удар по России и Путину, которые называют Крым исконно своим. Если Зеленский этот удар нанесет, то уже можно будет считать, что он вошел в историю Украины".

Как писал OBOZREVATEL, 8 сентября в аннексированном Крыму прошли так называемые выборы. МИД Украины выразил протест и объявил в розыск главу оккупационного "избиркома" Максима Малышева. В Евросоюзе заявили о непризнании результатов голосования в Крыму.

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Темы
Эксклюзив Аннексия Крыма Власти Украины и ситуация в Крыму
Персоны
Айдер Муждабаев Владимир Путин Владимир Зеленский
Место
Украина
Тег
Новости Крыма
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Александрович Валера
Александрович Валера
И Айдарку на трон этого ханства . Правда оно в Киеве будет
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Мишкин Александр
Мишкин Александр
Як би ж він був проукраїнський президент... А так нажаль новообраний президент і його оточення не проукраїнські, а це біда і небезпека для України.
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Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
Самое место для создание кр. татарской автономии на территории украины это земли херсонщины. Именно там находились кочевья ногайской орды. А ведь ногайцы приняли непосредственное участие в формировании кр.татарского этноса
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