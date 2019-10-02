"Зеленский запутает и обманет": у Суркова запаниковали из-за "формулы Штайнмайера"

В России запаниковали, что президент Украины Владимир Зеленский согласился на "формулу Штайнмайера", чтобы всех обмануть.
Об этом в Телеграм-канале сообщил российский политолог Алексей Чеснаков, которого считают "голосом" помощника президента РФ Владислава Суркова.
"Заявление Зеленского о том, что будет принят новый закон об особом статусе Донбасса, вызывает беспокойство. А также напоминает манеру (Петра) Порошенко немедленно дезавуировать собственные действия, чтобы всех запутать и обмануть. Одной рукой Зеленский подписывает "формулу Штайнмайера", гарантирующую Донбассу особый статус. А другой рукой тут же объявляет, что это не тот особый статус, что будет какой-то другой, "новый", и при этом непонятно какой", – сказано в сообщении.
Чеснаков считает, что ни Россия, ни Донбасс не признают никакой новый закон об особом статусе, если он не будет согласован с ними.
"Президент Украины должен вынести свои идеи на обсуждение "нормандской четверки" и Контактной группы", – отметил российский политолог.
Владимир Зеленский
Как сообщал OBOZREVATEL:
Реализация "плана Штайнмайера" предусматривает разведение сил и вооружения в зоне конфликта, а также проведение выборов в ОРДЛО, после чего Кремль может потребовать особого статуса для Донбасса.
18 сентября росСМИ распространили информацию о том, что Украина якобы отказалась подписывать обязательство о выполнении "формулы Штайнмайера".
Министр иностранных дел Вадим Пристайко же заявил, что согласился на "формулу Штайнмайера" еще 2 сентября.
В Офисе президента Украины Владимира Зеленского на это ответили, что ничего не знают о согласовании формулы.
19 сентября в сеть слили якобы согласованный текст "формулы Штайнмайера", который как будто бы отказалась подписывать Украина на мирных переговорах.
Также была озвучена позиция представителя Украины в Минске, второго президента Леонида Кучмы. Его пресс-секретарь заявила, что Украина не имеет возражений, если будут выполнены все требования Минска.
В России заявили, что Украина якобы дала устное согласие на подписание "формулы Штайнмайера" касательно Донбасса.
Президент Украины Владимир Зеленский 1 октября, выступил с экстренным заявлением о ситуации на Донбассе и нашумевшей "формуле Штайнмайера".
В сети опубликовали документ, который подписали участники Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию конфликта на Донбассе на заседании в Минске 1 октября.
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