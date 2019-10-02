"Зеленский запутает и обманет": у Суркова запаниковали из-за "формулы Штайнмайера"

В России запаниковали, что президент Украины Владимир Зеленский согласился на "формулу Штайнмайера", чтобы всех обмануть.

Об этом в Телеграм-канале сообщил российский политолог Алексей Чеснаков, которого считают "голосом" помощника президента РФ Владислава Суркова.

"Заявление Зеленского о том, что будет принят новый закон об особом статусе Донбасса, вызывает беспокойство. А также напоминает манеру (Петра) Порошенко немедленно дезавуировать собственные действия, чтобы всех запутать и обмануть. Одной рукой Зеленский подписывает "формулу Штайнмайера", гарантирующую Донбассу особый статус. А другой рукой тут же объявляет, что это не тот особый статус, что будет какой-то другой, "новый", и при этом непонятно какой", – сказано в сообщении.

Чеснаков считает, что ни Россия, ни Донбасс не признают никакой новый закон об особом статусе, если он не будет согласован с ними.

"Президент Украины должен вынести свои идеи на обсуждение "нормандской четверки" и Контактной группы", – отметил российский политолог.

Владимир Зеленский

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