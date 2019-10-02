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2 октября • обновлено в 10:51
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"Зеленский запутает и обманет": у Суркова запаниковали из-за "формулы Штайнмайера"

4.4т Читать материал на украинском

В России запаниковали, что президент Украины Владимир Зеленский согласился на "формулу Штайнмайера", чтобы всех обмануть.

Об этом в Телеграм-канале сообщил российский политолог Алексей Чеснаков, которого считают "голосом" помощника президента РФ Владислава Суркова.

"Заявление Зеленского о том, что будет принят новый закон об особом статусе Донбасса, вызывает беспокойство. А также напоминает манеру (Петра) Порошенко немедленно дезавуировать собственные действия, чтобы всех запутать и обмануть. Одной рукой Зеленский подписывает "формулу Штайнмайера", гарантирующую Донбассу особый статус. А другой рукой тут же объявляет, что это не тот особый статус, что будет какой-то другой, "новый", и при этом непонятно какой", – сказано в сообщении.

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Чеснаков считает, что ни Россия, ни Донбасс не признают никакой новый закон об особом статусе, если он не будет согласован с ними.

"Президент Украины должен вынести свои идеи на обсуждение "нормандской четверки" и Контактной группы", – отметил российский политолог.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

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Персоны
Владислав Сурков Владимир Зеленский
Место
Россия
Тег
Формула Штайнмайера
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Злопыхатель Вежливый
Злопыхатель Вежливый
Запаниковали ? Это хорошо ))))Не всё же русне лохов разводить .Зеленский вас продаст, купит и опять продаст, но уже дороже .
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Цыбанюк Олег
Цыбанюк Олег
" "Президент Украины должен вынести свои идеи на обсуждение "нормандской четверки" и Контактной группы".... " Я никому ничего не должен"- (В. Зеленский(с)).Зоолтыые слоооовааа, Юрий Венедиктович!
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Цыбанюк Олег, Его не как не называют.....он членом на пианино играет...он президент Украины.
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Цыбанюк Олег
Цыбанюк Олег
Иваненко Виталий, да мне на***ть на рост Вовы, Вову не называют карликом...
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филипп филипыч
филипп филипыч
запаниковать и вызывает беспокойство как бе разные вещи) обоз как всегда. а по теме: я послушал зеленского что он журналистам говорил. у меня создалось впечатление что он больше упоротых успокаивал чем кого то запутать хотел)
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